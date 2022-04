Die Wogen sind geglättet: Bauarbeiten für neues Feuerwehrhaus beginnen im Mai

Teilen

Zu klein und nicht mehr zeitgemäß ist das alte Feuerwehrhaus in Jägersdorf. Die Wogen in der Debatte um den Neubau sind geglättet. © Fischer

Das Feuerwehrhaus in Jägersdorf ist zu klein und nicht mehr zeitgemäß. Nach zwei Jahren Vorlaufzeit soll nun mit dem Neubau begonnen werden.

Jägersdorf – Was lange währt, wird endlich gut: Der Neubau des Jägersdorfer Feuerwehrhauses rückt in greifbare Nähe. Das hat Bürgermeisterin Anita Wölfle jetzt bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr erklärt. Demnach soll nach zwei Jahren Vorlaufzeit nun Anfang Mai mit dem Rohbau begonnen werden. Die Rohre für den Kanalanschluss liegen schon parat. Mit der Installation kann laut Wölfle demnächst begonnen werden. Auch die Arbeiten für den Dachstuhl seien bereits vergeben.

Das hörten die gut 30 Teilnehmer der Jahreshauptversammlung, die in den Privaträumen der Schmiede und Spenglerei Lorenz stattfand, natürlich gerne. Allen voran begrüßten die beiden Kommandanten, Norbert Ziegltrum und Heiko Kruschina, dass es jetzt endlich losgehen soll. Der Bau des Feuerwehrhauses am Ortsrand Richtung Heigenhausen war nicht unumstritten. Es hatte Ärger wegen der Kosten in Höhe von knapp einer Million Euro gegeben – und Zweifel daran, ob man das dringend benötigte neue Feuerwehrhaus schlüsselfertig herstellen lassen sollte oder zu einem Gutteil in Eigenleistung bauen kann.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Wogen haben sich inzwischen aber geglättet, wie es scheint. Eine eingehende Debatte darüber fand bei der Versammlung jedenfalls nicht mehr statt. Auch Summen wurden nicht mehr genannt. Es hieß lediglich, dass man jetzt genug Zeit gehabt habe, „Kräfte zu sammeln“. Dass die Feuerwehr in Jägersdorf über handwerkliches Potenzial in den eigen Reihen verfügt, um beim Bau „kräftig mitzuhelfen“, daran besteht nach allgemeinem Dafürhalten ohnehin kein Zweifel.

Übungen wieder verstärkt mit Kräften aus der Umgebung

Der 2. Kommandant und Leiter der First Responder-Gruppe, Heiko Kruschina, zog in seinem Bericht eine recht positive Bilanz. Zu den zehn Einsätzen der Jägersdorfer Wehr im vergangenen Jahr sind demnach noch 144 Einsätze der Ersthelfergruppe dazu gekommen. In Anbetracht dieser gewaltigen Leistung warb er händeringend um neue aktive Mitglieder, um die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen zu können. Kruschina schwebt zudem vor, bei Übungen wieder verstärkt mit den Wehren aus der Umgebung zusammenzuarbeiten. Durch die Pandemie hatte man bis zuletzt wenig Gelegenheit dazu.

Apropos: Die gesellschaftlichen Aktivitäten gestalteten sich nach den Ausführungen des Vereinsvorsitzenden Franz Lorenz Corona-bedingt „recht mager“. Schriftführer Christian Brunner gab jedoch zu bedenken, dass bei besagten zehn Einsätzen in zwei Jahren dann doch einiges zu tun gewesen sei für die Jägersdorfer Feuerwehr. Ziegeltrum sprach schließlich noch die Pflege der Hydranten an. Er forderte dazu auf, sie doch das ganze Jahr über „sauber zu halten“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.