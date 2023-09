Lauftreff Wolfersdorf schwingt sich zum fünftägigen Trainingsausflug aufs Rad

Viele Höhenmeter und noch mehr Kilometer haben die 14 Teilnehmer des Lauftreff-Ausflugs in fünf Tagen rund um Freiburg im Breisgau zurückgelegt. © Lauftreff

14 Mitglieder des Lauftreffs Wolfersdorf waren fünf Tage auf dem Mountainbike unterwegs. Neben Anstrengung und Höhenmeter gab es auch bisschen Kultur für sie.

Wolfersdorf – Der Lauftreff Wolfersdorf hat sich mit 14 Teilnehmern wieder zu einem fünftägigen Trainingsausflug aufgemacht. Wie alljährlich waren sie mit dem Mountainbike in einer für sie neuen, landschaftlich spannenden Region Deutschlands unterwegs – heuer in Freiburg im Breisgau. Vom Hotel-Restaurant „Bierhäusle“ aus ging es zu den täglichen Rad-Touren.

Die Mehrheit der Teilnehmer reisten zum ersten Etappentag mit dem Pkw in Fahrgemeinschaften an. Vier Unentwegte jedoch entschieden sich dafür, am Vortag bereits die Anreise mit dem Rennrad anzutreten, um sich auf der 375 Kilometer langen Strecke für die folgenden Tage gleich einzustimmen.

Die fünf Etappen des Lauftreffs in Freiburg im Breisgau hatten es in sich

Die erste Etappe mit dem Mountainbike führte aus der Stadt hinaus über den Höhenweg mit einer prima Aussicht nach Freiburg. Diese erste Runde von Freiburg über Sankt Georgen mit dem ausgewiesenem Flowtrail vom Schauinsland nach Freiburg zurück war die Besonderheit der insgesamt 50-Kilometer-Runde und den 1300 Höhenmetern an diesem Tag.

Der zweite Tag führte zum Kybfelsen und war mit teilweise sehr steilen Anstiegen versehen. Die Streckenlänge betrug hier 60 Kilometer und 1300 Höhenmeter.

Die Kandelhöhenwegrunde führt sie am dritten Tag von Freiburg über Herdern. Das tägliche Einfahren fand an dem gut ausgebauten Radwegenetz an der Dreisam entlang. Die Tagesetappe von 55 Kilometern und 1100 Höhenmetern wurde von den Sportlern gut gemeistert.

Die vierte Etappe führte die Gruppe über Eichstetten am Kaiserstuhl, dem Katharinenberg, Staffelberg, Oberbergen und Waltershofen in einer 54 Kilometer Schleife wieder zurück nach Freiburg. Wie an den Vortagen war auch bei dieser Tour wieder gute Kondition und Fahrtechnik gefordert. Die teilweise steilen, wenn auch nicht allzu langen, Anstiege verlangten von den Radlern Muskelkraft und Ausdauer. Bis auf zwei Starter war der Rest der Gruppe mit herkömmlich konservativen Rädern und somit Muskelkraft unterwegs.

Zurück ging es für alle im Pkw

Das zu dieser Zeit in der Stadt stattfindende Weinfest bot für die Gruppe abends Abwechslung und kulinarisches aus der Region.

Der letzte und auch Heimreisetag führte nochmals aus Freiburg hinaus über den Kleinen Rosskopf, Kirchzarten und Oberried, über den Gummerbühl auf den Schauinsland (1284 Meter). Von dort über den Ochsenberg, Taubenkopf und Prangenkopf ging es zurück zum Ausgangspunkt. Eine 60 Kilometer lange Strecke mit steilen Anstiegen, Trails und 1600 Höhenmetern, die es zu bewältigen galt.

Nach der Rückkehr und dem Packen traten alle die Heimreise an. Auch die „Hinwärts-Radler“ wählten hierfür nun die Rückreise mit dem Pkw. „Alles in allem ein wieder einmal bestens gelungener Ausflug mit vielen sportlichen Höhepunkten, einigen kleineren Blessuren, etwas Kultur und ganz viel Spaß in der Gruppe“, lautet das Fazit. ft

