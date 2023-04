Lumpereien auf der Wolfersdorfer Theaterbühne

Eine Riesengaudi hatten die Gäste beim Theater in Wolfersdorf. Die Landjugend hatte mit der Stückauswahl ins Schwarze getroffen. Fotos: Fischer © Fischer

Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn man mit dem höllisch heiteren Schwank „Deifi Sparifankerl“ von Ralph Wallner keinen Erfolg landen könnte. In Wolfersdorf ging der Plan auf.

Wolfersdorf – Ausverkaufte Vorstellungen, volle Ränge und ein Ensemble, das sich nach drei Jahren Pause die Seele aus dem Leib spielte. Das ebenso diabolische wie humoristisch angelegte Stück von Ralph Wallner ist wie geschaffen für ein junges und experimentierfreudig zu Werke gehendes Ensemble. Die zehnköpfige Truppe der Katholischen Landjugend unter der Regie von Benedikt Radlmaier wusste auf ganzer Linie zu überzeugen – mit toll-dreisten Dialogen und zündenden Pointen.

Es ging ganz schön zur Sache, auf der Bühne im Feuerwehrhaus. In einem Plott voller Sex & Crime. Eine Gratwanderung: Denn, einfach zu spielen war das sicher nicht. Schon gar nicht für den Beelzebub alias „Lucki“. Der musste furchteinflößend, charmant und verführerisch zugleich sein. Hauptdarsteller Martin Radlmeier spielte seine Rolle mutig und mit Macht. Das Opfer seines Ränkespiels, der liederliche und aufmüpfige „Bertl“, dargestellt von Daniel Burg, sollte per Spezialauftrag aus der Hölle zu einer handfesten Lumperei angestiftet werden. Damit der „diabolische Break Even Point“ des Bösen noch erreicht werden kann, wie es in einer Präambel aus dem Off hieß. Keine leichte Aufgabe, denn „Bertl“ stellte sich zwar als Hallodri und Wildschütz, aber nicht unbedingt als schlechter Mensch heraus. Noch dazu erlag der „Deifi“ gern irdischen Versuchungen. Etwa der Bayerischen Kochkunst oder dem Liebreiz einer schönen Frau.

Dass der Leibhaftige kitzlig ist, fand die Goldtalerin (Rosalie Wennesz) im Handumdrehen heraus. © Fischer

Da kam die „Goldtalerin“, gespielt von Rosalie Wennesz, gerade recht. Sie machte dem „Lucki“ schöne Augen. Und das, obwohl sie doch verheiratet war. „Ein Grund, aber kein Hindernis“, stellte der fest. Das schreiend komische Techtelmechtel der beiden zählte mit zum Besten, was dieser hoch amüsante und vergnügliche Theaterabend zu bieten hatte. Neben einer Runde mit drei Ratschkattln vielleicht. Besagte Goldtalerin und ihre beiden Freundinnen, die Blechhoferin (Manuela Kaindl) und die Ungerin (Mirjam Denk), plauderten nämlich gescheit aus dem Nähkästchen. Da tauchte prompt die Frage auf: „Moanst Du, Obschlecka, Schnackseln, Schlaffa ohne Stützstrümpf?“ Es wären noch viele Bonmots oder beachtliche schauspielerische Leistungen zu nennen. Etwa die von Isabella Burg als Bertls Schwester „Senta“ oder die von Christian Grabichler als Großbauer Nepomuk Stutz. Aber an dieser Stelle soll nicht alles verraten werden. Alles spitzt sich zu und endet mit einem Knall.

Wer mehr erfahren will, über den Leibhaftigen, über den Sündenfall in bäuerlicher Idylle, der hat am heutigen Freitag und am morgigen Samstag jeweils um 20 Uhr noch Gelegenheit dazu. Essind noch wenige Restkarten verfügbar sein.