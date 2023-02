Streit eskaliert: Polizei muss bei Schlägereien in Oberhaindlfinger Diskothek eingreifen

Zu mehreren Handgreiflichkeiten kam es am Samstag in der Diskothek in Oberhaindlfing. © Jan-Philipp Strobel/dpa

Zu mehreren Handgreiflichkeiten ist es laut Polizei am Samstag nach Mitternacht in der Diskothek in Oberhaindlfing gekommen. Ein Rudelzhausener (19) muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

Oberhaindlfing - Kurz nach 2 Uhr morgens gerieten zwei Männer in einen handfesten Streit. „Als eine 24-jährige Pfaffenhofenerin diesen schlichten wollte und dazwischen ging, erlitt sie von einem der Streitenden einen Kratzer am Hals“, teilt die Polizei Freising mit. Der Täter konnte anschließend fliehen.

Nach einer Kopfnuss folgten Schläge

Gegen 2.40 Uhr kam es zu einem Gerangel zwischen einem 19-jährigen Rudelzhausener und einem 18-jährigen Manchinger. In Folge dessen gab der 19-jährige seinem Kontrahenten eine Kopfnuss, wodurch diesem ein Stück seines Schneidezahn abgebrochen ist. Die Parteien wurden voneinander getrennt.



Gegen 4.15 Uhr trafen der Manchinger und der Rudelzhausner wieder aufeinander. Diesmal hatte der Rudelzhausner jedoch noch drei weitere Bekannte auf seiner Seite, welche den Manchinger alle mit Schlägen traktierten. Zuletzt erlitt er noch eine Wunde an der Stirn. Er wurde mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Freising gebracht. Den Rudelzhausener erwarten nun mehrere Anzeigen aufgrund der Körperverletzungsdelikte.

