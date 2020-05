Patenkonzert in Wolfersdorf muss ausfallen: unendlich traurige Kinder

Das Patenkonzert des Münchner Rundfunkorchesters (MRO) mit den Wolfersdorfer Grundschülern fällt flach. Bereits zum 14. Mal hätte diese klangvolle Kooperation heuer über die Bühne gehen sollen – seit mittlerweile 14 Jahren bilden die Grundschüler in dieser Patenschaft eine Klangeinheit mit den ganz großen Musikern des MRO.

Wolfersdorf– Martina Oberhauser ist Lehrerin an der Wolfersdorfer Grundschule. Und sie ist die Mitinitiatorin dieser außergewöhnlichen Patenschaft. 2006 beschließt die engagierte Pädagogin, den Kindern klassische Musik näherzubringen. Im Zuge dessen besucht sie mit ihren Schützlingen ein Konzert des Münchner Rundfunkorchesters, knüpft dort Kontakte zu den Musikern – die Geburtsstunde der Patenschaft, die eine intensive Zusammenarbeit mit den Musikern und viele unvergessliche Erlebnisse für Kinder, die Lehrerin und die Musiker mit sich bringt. Der Höhepunkt ist jedes Jahr das Konzert in der Wolfersdorfer Pfarrkirche – das es heuer erstmals seit 13 Jahren nicht geben wird.

Absage kurz vor dem Konzerttermin: „Der traurigste Tag in meinem Lehrerleben“

„Den Kindern unmittelbar vor der Konzertwoche klar zu machen, dass das Patenkonzert heuer nicht stattfinden wird, war wohl der bislang traurigste Tag in meinem Lehrerleben“, sagt Martina Oberhauser. Es sei just zu dem Zeitpunkt gewesen, als alle Proben abgeschlossen, alle Vorbereitungen geschafft gewesen seien. „Wir waren bereit für unsere Fahrt zur Generalprobe nach München“, beschreibt Oberhauser die Vorfreude, mit der man dem großen Tag entgegengefiebert habe. Und dann stand plötzlich das Thema Schulschließung im Raum, bis der BR das Konzert schließlich absagen musste. „Die Kinder waren unendlich traurig, hatten sie sich doch seit September mit wirklich riesengroßem Engagement und Freude darauf vorbereitet.“

Bis zum Schluss habe man gehofft, irgendeine Lösung zu finden, um das Konzert doch noch abhalten zu können. „Gerade in dieser Zeit würde ein schönes musikalisches Erlebnis allen so gut tun“, findet Oberhauser. Aber allen Verantwortlichen waren die Hände gebunden: Der BR, die Musiker und auch die Schulfamilie waren sich am Ende einig, dass die Absage unumgänglich sei. Auch wenn Martina Oberhauser anmerkt, dass in der aktuellen Lage schon der Blick für die Psyche und Seele der Menschen „leider beinahe komplett“ fehle. „Gerade in der jetzigen Zeit bräuchten viele Menschen die Begegnung mit Kunst und Kultur ganz dringend. Ich hoffe sehr für uns alle, dass die Verantwortlichen bald erkennen, wie wichtig dies für die Gesundheit der Menschen ist.“

Und weil die Pädagogin davon absolut überzeugt ist, macht sie mit ihren Kindern nach wie vor Musik – nun eben auf einem anderen Weg, im digitalen Klassenzimmer. Dort werden auch Kunstbilder ausgestellt. „Damit wir wenigstens ein bisschen so weitermachen, wie es in der 1 a immer war: Kunterbunt und heiter.“ Auf diese Weise hofft Martina Oberhauser, die Kinder gut durch diese herausfordernde Zeit zu begleiten. Und da ist noch eine Hoffnung: Dass der neue Termin des MRO-Patenschaftkonzerts im März 2021 gehalten werden kann.

Lesen Sie auch:

So empfinden Bewohner eines Seniorenheims das Leben in Zeiten des Virus.