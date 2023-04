Raiffeisenbau in Wolfersdorf: Freisinger Bank kündigt Mietverträge, dem Gebäude blüht der Abriss

Die Immobilie ist in schlechtem Zustand, die Freisinger Bank hat den Mietern gekündigt. © Fischer

Gerüchte um das Lagerhaus und das ehemalige Bankgebäude in Wolfersdorf gab es schon lange. Jetzt ist es Fakt: Die Freisinger Bank hat alle Mietverhältnisse gekündigt.

Wolfersdorf – Die Entwicklung war abzusehen. Aus Sicht der Freisinger Bank handelte es sich bereits nach der Schließung der Bankfiliale in Wolfersdorf 2015 um eine Zwischenlösung. Die getroffenen Vereinbarungen mit der Kommune, was den Krümeltreff und die Gemeindekanzlei betrifft, seien auf „Good-Will-Basis“ getroffen worden, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Freisinger Bank, Reinhard Schwaiger, jetzt auf FT-Nachfrage. Der Aufwand für die Instandhaltung sei im Laufe der Zeit aber „unverhältnismäßig“ gewesen. Trotzdem habe man die Mietverhältnisse über lange Jahre aufrechterhalten. Auch und gerade wegen des Lagerhauses und der Tatsache, dass es für die Landwirte aus der Umgebung „von zentraler Bedeutung“ sei. Das gehe aber jetzt nicht mehr.

Sanierung nicht wirtschaftlich

Und zwar aus technischen Gründen, wie Schwaiger deutlich machte. Als Beispiele nannte er den Brandschutz, die Statik des Gebäudes sowie die elektrische Anlage. Nicht auszudenken, „wenn etwas passiert“, gab Schwaiger zu bedenken. Das alles sei den Beteiligten aber längst bewusst gewesen. Zwar seien Überlegungen für eine Sanierung angestellt worden, aber es habe sich schnell herausgestellt, dass das aus wirtschaftlichen Gründen keinen Sinn ergebe. Die Betreiber des Lagerhauses, zuletzt eine Fusion aus mehreren Raiffeisenbanken, hätten jedenfalls abgewunken. Die Umlegung der Kosten auf die Miete sei nicht als realistisch angesehen worden. Unter diesen Umständen habe man sich zur Kündigung und in letzter Konsequenz zum Abriss der Immobilie entschlossen.

Noch herrscht Betrieb am Raiffeisen-Lager. Zum Jahresende ist Schluss damit. © Fischer

Sehr zum Bedauern von Bürgermeisterin Anita Wölfle, wie sie auf Anfrage erklärte. Vor die Tür gesetzt werde aber so schnell niemand. Die Kündigung tritt erst Ende des Jahres in Kraft. Unabhängig davon habe man sich im Gemeinderat schon Gedanken gemacht. Zuletzt im Februar, während einer nichtöffentlichen Sitzung. Demnach wird es für den Krümeltreff, eine organisierte Spielgruppe mit bis zu zehn Kindern, eine zeitnahe Lösung geben. Und auch für die Gemeindekanzlei dürfte sich ein anderer, geeigneter Platz finden lassen, so Wölfle. Zur Zukunft des Krümeltreffs sagte sie wörtlich: „Die werden nicht auf dem Trockenen sitzen.“ Man habe sogar schon etwas in Aussicht, aber das müsse erst noch hergerichtet werden.

In Zukunft Wohnbebauung

Dass es beim Areal an der Hauptstraße 41 am Ende auf eine Wohnbebauung hinauslaufen soll, daraus machte Schwaiger keinen Hehl. Vorbilder andernorts, wie etwa in Helfenbrunn, wo sich ebenfalls eine Bankfiliale mit Lagerhaus befand, gibt es bereits. Allerdings befindet sich das Grundstück in Wolfersdorf zumindest teilweise im Außenbereich. Das wiederum spricht für die Planungshoheit der Gemeinde. „Da haben wir schon die Hand drauf“, betonte Wölfle mit dem Hinweis, dass für den gesamten Bereich einschließlich des gegenüberliegenden Koch-Areals ohnehin ein Bebauungsplan aufzustellen sei. „Vorher gibt es da keine Genehmigung.“

Ungeachtet dessen stünden sowieso Verhandlungen mit der Freisinger Bank an. Nicht zuletzt deshalb, weil ein Teil der Einfahrt zum Feuerwehrhaus auf dem Grundstück der Bank liege. Dass trotz aller Bemühungen die Landwirte jetzt das Nachsehen haben, ist laut Wölfle bitter. Der Weg zu den nächstgelegenen Lagerhäusern wie etwa in Moosburg sei weit. Gerade zur Erntezeit seien die Bauern mit ihren Bulldogs und Anhängern am Raiffeisen-Lagerhaus in Wolferdorf Schlange gestanden. Ein Bild, das es so in Bälde nicht mehr geben wird.

Alexander Fischer

