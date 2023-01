Vorfahrt missachtet: Unfall bei Wolfersdorf fordert sieben Verletzte

Teilen

Mehrere Rettungswagen und ein Notarzt rückten an die Unfallstelle aus (Symbolbild). © Hans Moritz

Sieben Insassen wurden am Sonntag gegen 12.30 Uhr bei einem Unfall in der Gemeinde Wolfersdorf zum Teil schwer verletzt. Für die Rettungskräfte bedeutete das einen Großeinsatz.

Wolfersdorf - Laut Freisinger Polizei war ein 69-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen am Sonntagmittag mit seinem Toyota auf der Kreisstraße 9 von Hemhausen kommend in Richtung Heigenhausen unterwegs. Mit im Fahrzeug befanden sich seine zwei Enkel im Alter von sieben und acht Jahren, sein Sohn (42) und seine 34-jährige Schwiegertochter. An der Kreuzung zur Kreisstraße 16 wollte der Mann links einbiegen, missachtete aber die Vorfahrt einer von rechts kommenden Smart-Fahrerin. Auf der Kreuzung stießen die beiden Pkw mit solcher Wucht zusammen, dass beide Fahrzeuge über die Fahrbahn schleuderten.

Der Toyota des 69-Jährigen kam laut Polizei im Graben neben der Kreisstraße 16 zum Stehen. Der Smart der 19-jährigen Fahrerin, die aus dem Landkreis Freising stammt, blieb auf dem Dach im angrenzenden Feld liegen. In ihrem Wagen befand sich noch ihre 22-jährige Schwester, die ebenfalls aus dem Landkreis Freising stammt. Nach dem Ermittlungsstand am Sonntagabend wurden alle Unfallbeteiligten leicht bis mittelschwer verletzt. „Die genaueren Verletzungen waren zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme noch nicht bekannt und werden noch ermittelt“, hieß es von Seiten der Polizei.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Aufgrund der hohen Anzahl der Verletzten waren mehrere Rettungswägen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber vor Ort. Zudem waren die freiwilligen Feuerwehren aus dem Umkreis mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 47 Feuerwehrleuten am Unfallort. Sie mussten die beiden jungen Frauen aus dem Smart befreien, weil sich die Fahrzeugtüren nicht mehr öffnen ließen.

Sechs Unfallbeteiligte wurden in die umliegenden Krankenhäuser gefahren, ein Verletzter wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach München geflogen.

Nach ersten Schätzungen der Polizeiinspektion Freising entstand an den Autos, die beide nicht mehr fahrbereit waren, ein Schaden von über 30 000 Euro.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.