Wolfersdorf: Viel geschafft und noch mehr vor

Gemeindechefin Anita Wölfle stand am Donnerstag in Wolfersdorf mit Zahlen und Fakten Rede und Antwort.

Bürgermeisterin Anita Wölfle gibt Rück- und Ausblick

Das Interesse an der Bürgerversammlung in Wolfersdorf war riesig. Viele wollten hören, was Bürgermeisterin Anita Wölfle zu sagen hatte.

Wolfersdorf - Wölfle gab den Wolfersdorfern einen Überblick darüber, was zwischen Januar 2021 und Sommer 2022 so los war in der Gemeinde. Im Hoch- und Tiefbau gab es einige Sanierungsarbeiten: Zum einen war die Straße Sörzen-Badendorf ausgebaut worden, zum anderen die Verbindungsstraße zwischen Wölfing und Jägersdorf. In der Berghaselbacher Straße wurde das Kanalnetz erneuert und die Straße saniert.

Ein großes Thema im Sommer 2021 waren die Überflutungen nach dem enormen Starkregen: Wölfle hatte sogar ein Video mitgebracht, das den Zustand während der Überschwemmung zeigte. „Wenn wir keine Rückhaltebecken hätten, wäre das noch viel schlimmer gewesen.“ Im Hochbau war es vor allem das Feuerwehrhaus Jägersdorf, das den Bürgern im letzten Jahr ein Anliegen war. „Es war schön zu sehen, dass während der Bauphase so viele freiwillige Helfer mit angepackt haben“, lobte Wölfle das Engagement.

Weniger erfreuliche Neuigkeiten gab es zum viel diskutierten Koch-Areal: „Es geht leider nicht so schnell, wie wir es uns wünschen würden“, sagte Wölfle. „Für die Fläche wird jetzt zunächst eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, um dann weiter planen zu können.“ Zusätzlich zu einem Wirt, der definitiv geplant ist, wären auf dem Areal beispielsweise auch ein Lebensmittelgeschäft und ein Mehrgenerationenhaus denkbar.

De Kinderbetreuung beschäftigt die Gemeinde ebenfalls: Während derzeit noch eine Bücherei im Keller des Kindergartens betrieben wird, soll diese künftig wohl einer Kinderkrippe weichen. „Wir haben einen steigenden Bedarf an Krippenplätzen – darauf müssen wir reagieren.“ Zusätzlich zum regulären Kindergarten gibt es in Wolfersdorf auch den „Krümeltreff“: hier werden von Montag bis Freitag Kinder im Alter von eineinhalb bis drei Jahren betreut. Die Anmeldung hierfür ist das ganze Jahr über möglich.

Der ungedeckte finanzielle Aufwand im Bereich der Kinderbetreuung liegt für die Gemeinde Wolfersdorf bei 516 000 Euro jährlich. Die Grundschule besuchen derzeit 117 Kinder, was die Gemeinde ebenfalls knapp 248 000 Euro im Jahr kostet.

Die Bürgermeisterin hatte noch viel mehr Zahlen für die interessierten Zuhörer: Zum 31. Dezember 2021 zählte die Gemeinde Wolfersdorf 2699 Einwohner, davon 52 Prozent Frauen und 48 Prozent Männer. 2022 gab es bis zum Sommer neun Eheschließungen und elf Scheidungen, 28 Geburten und 17 Sterbefälle. Auch die Finanzen der Gemeinde wurden angesprochen: Zum Stichtag Ende 2021 hatte die Gemeinde 3,3 Millionen Euro Schulden, die aus verschiedenen Projekten resultieren.

Besonders bemüht ist Wolfersdorf um das Thema Umwelt und Energie. Hier hatte die erfolgreiche Teilnahme am „Stadtradeln“ eine Botschaft nach außen getragen, der Gemeinderat hatte im vergangenen Jahr zudem durchgesetzt, die Straßenbeleuchtung auf LED umzurüsten. Darüber hinaus ist die kleine Gemeinde in ersten Planungen, einen Solarpark nahe der Stockschützenhalle zu errichten.

Einen besonderen Dank sprach die Bürgermeisterin den Freiwilligen Feuerwehren sowie der Wolfersdorfer Ersthelfergruppe aus. Gemeinsam mit dem Wasserzweckverband Paunzhausen wurde die Sanierung des Hochbehälters in Jägersdorf in Auftrag gegeben, um die Wasserqualität weiter zu gewährleisten. Eine große Änderung gab es im Oktober 2022 im Gemeinderat: Josef Denk schied freiwillig aus dem Gremium aus, sein Nachfolger ist Roland Kreitmayr.

Die anschließende Debatte war recht kurz: Die Fragen der Teilnehmer hatte Wölfle bereits in ihrem Rechenschaftsbericht beantwortet. Es folgten Infos der Telekom zum Glasfaserausbau.

