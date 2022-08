Warten auf den Wirt in Wolfersdorf: Gemeinde will Areal komplett überplanen

Von: Andreas Beschorner

2022 hätte man mit den Umbaumaßnahmen beginnen wollen, damit Wolfersdorf schnellstmöglich wieder einen Wirt bekommt. Daraus wird nun so schnell nichts. © Beschorner

Das wird so schnell nichts: Wolfersdorf wird noch länger auf eine neue Gaststätte warten müssen. Der Grund: Die Gemeinde will das komplette Areal überplanen.

Wolfersdorf – Als Ende 2021 der Wolfersdorfer Gemeinderat beschloss, das ehemalige Autohaus an der Hauptstraße in eine Gaststätte umzuwandeln, war die Hoffnung groß, dass es 2022 losgehen könnte und Wolfersdorf wieder einen Wirt bekommt. Doch das Vorhaben dauert länger. Jetzt wird man das gesamte Areal überplanen, sozusagen den großen Wurf wagen. Ende 2020 hatte Sepp’s Treff in der Ortsmitte nach 28 Jahren schließen müssen, seitdem ist Wolfersdorf ohne Wirt.

Bereits Mitte 2020 hatte die Gemeinde allerdings das Gelände im Norden des Orts gekauft, auf dem sich das Gebäude des ehemaligen Autohauses befindet. Weil also die beliebte Gaststätte Sepp’s Treff Geschichte war, kam die Idee auf, das Haus umzubauen und dort eine neue Wirtschaft einzurichten.

Das Vorhaben stieß auf große Zustimmung, die künftigen Pächter hatten sogar schon ein fertiges Konzept vorgelegt, mit den Umbauten starten wollte man 2022, wie es noch Ende 2021 hieß.

Entwicklung des Areals könnte durch Einzelgenehmigung benachteiligt sein

Doch daraus wird nichts, wie Bürgermeisterin Anita Wölfle auf Nachfrage des Freisinger Tagblatts nun bestätigte. Zwar liege inzwischen der genehmigte Vorbescheid des Landratsamts vor, allerdings brauche man noch diverse Gutachten – Immissions- und Brandschutzgutachten zum Beispiel. Und genau deshalb, so Wölfle, habe man sich dazu entschlossen, nicht das Einzelvorhaben der Nutzungsänderung für das ehemalige Autohaus anzupacken, sondern das gesamte Areal zu überplanen.

Die Stockschützen haben eine Schankerlaubnis, um bis zur Eröffnung des Wirts den Menschen am Ort einen Treffpunkt bieten zu können. © Beschorner

Man wolle sich, so die Intention, durch eine schnelle Maßnahme wie den Umbau zu einer Gaststätte andere Möglichkeiten der Entwicklung des Areals nicht nehmen. Um bisher schon genannte „Visionen“ wie Arztpraxis und Mehrgenerationenhaus oder auch Wohnbebauung auf ihre Realisierungschancen hin prüfen zu können, soll deshalb zur nächsten Sitzung des Gemeinderats am 22. September ein Städteplaner eingeladen werden, der über Chancen und Möglichkeiten informiert. Es wird also noch dauern, bis es einen Nachfolger für Sepp’s Treff in Wolfersdorf geben wird.

Bis Wirtshaus eröffnet, gibt es Treffpunkt bei den Stockschützen

Bis dahin sind die Wolfersdorfer auf das Stockschützenheim angewiesen, wofür bekanntlich Gemeinderat Josef Berger eine Schankerlaubnis erwirkt hat. Dort ist an jedem Samstag ab 16 Uhr geöffnet. Dass man nun die Aufgaben einer Dorfgaststätte mit ehrenamtlichen Kräften länger übernehmen muss, habe man so zwar nicht geplant, sagte Berger. Aber die Leute seien nach wie vor motiviert. Aktuell werde das Angebot vor allem vom Lauftreff, aber auch von „fünf bis acht Bürgern“ wahrgenommen.

