Überall vorweihnachtliches Flair: 20. Auflage lockt Hunderte von Besuchern zum Wolfersdorfer Adventsmarkt

Allerhand Schönes, Leckeres und Selbstgemachtes boten die Stände auf dem Wolfersdorfer Adventsmarkt. © Fischer

Nach zwei Jahren Pause gaben sich die Vereine und Institutionen in Wolfersdorf besonders viel Mühe für ihren Adventsmarkt. Die 20. Auflage war mehr als gut besucht.

Wolfersdorf – Der traditionelle Adventsmarkt auf dem Wolfersdorfer Schulvorplatz hatte am Sonntag seinen ganz speziellen Reiz. Die Freude, nach zwei Jahren Corona-Pause wieder vorweihnachtliches Flair genießen zu können, war deutlich zu spüren unter den Hunderten von Besuchern. Zudem handelte es sich um die 20. Auflage, wie Bürgermeisterin Anita Wölfe in ihrer Eröffnungsrede stolz kundtat. Da war der Ansporn bei den örtlichen Vereinen und Institutionen, die für die Organisation und Durchführung verantwortlich zeichnen, natürlich groß.

Kleine Kinder, große Augen: Der Geschichte vom Igel, der unbedingt eine Schneeflocke sehen will, lauschten die Mädchen und Buben ganz gebannt. © Fischer

Zum besonderen Flair beigetragen haben sicher auch die nigelnagelneuen Stände, an denen von Glühwein und Gebäck über Weihnachtsschmuck bis hin zu Miniaturkrippen alles geboten war, was das Herz im Advent so begehrt. An Geschenkideen mangelte es nicht. Zu den Rennern zählte etwa selbst gemachte Weihnachtsdekoration – nicht nur draußen an den Ständen, sondern auch drinnen, wo Schulkinder feilboten, was sie im Unterricht für die Vorweihnachtszeit gebastelt haben. Darunter Baumschmuck aus Holz, liebevoll bemalt und in kleiner Serie hergestellt. Es gab Schneemänner und Elche: ein Angebot der zweiten und dritten Klassen, dem nicht nur Eltern und Großeltern schwer widerstehen konnten.

Im Schulhaus war ohnehin gehörig etwas los. Die Mädchen und Buben konnten die Theatervorstellungen von und mit der Musikerin und „Spaßbagage“-Frontfrau Johanna Weinberger kaum erwarten. Der Mehrzweckraum war beide Male proppenvoll. Die Geschichte, die Weinberger amüsant in Szene setzte, handelte von der Sehnsucht nach Schnee. Besser gesagt von einem Igel, der nicht einschlafen will, bevor er nicht eine Schneeflocke gesehen hat. Eine Handlung, die Kinderaugen reihenweise zum Leuchten brachte.

Gut besucht: Nach zwei Jahren Christkindlmarkt-„Abstinenz“ war der Andrang auf dem Schulvorplatz am Sonntag recht groß. © Fischer

Großen Zulauf hatte auch der Nikolaus, der den Kleinen am Vorplatz nach Sonnenuntergang einen Besuch abstattete. Da wurde es auch so manchem Erwachsenen warm ums Herz. Zur Atmosphäre beigetragen hat auch der Auftritt einer Alphornbläsergruppe der Freisinger Musikschule „Dreiklang“.

Mit das Schönste am Wolfersdorfer Adventsmarkt ist seit jeher, dass die gesamten Einnahmen für einen guten Zweck bestimmt sind. Nahezu alles, was mit dem Adventsmarkt zu tun hat, wird von ehrenamtlichen Helfern auf die Beine gestellt. Über ein Dutzend Vereine und Institutionen tragen ihren Teil zum Gelingen bei. Darunter auch die Elternbeiräte der Grundschule und des Kindergartens „Kleine Wölfe“. Die Leute wissen das und zeigen sich entsprechend spendabel. Bliebe noch eine Tombola zu nennen, bei der es als Hauptpreis eine Ballonfahrt zu gewinnen gab.

