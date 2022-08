Explodierende Gaspreise: Ziegelhersteller wollen weg von Gas und Öl - „Wasserstoff könnte Schlüssel sein“

Teilen

So läuft’s: (v. l.) Thomas Wöhrl gab den FW-Abgeordneten Hans Friedl und Benno Zierer Einblicke in seinen Betrieb. FW © FW

Die hohen Gaspreise stellen auch Ziegelhersteller vor Herausforderungen. In einem Betrieb in Berghaselbach will man weg von fossilen Energieträgern.

Berghaselbach – Die hohen Gaspreise machen den mittelständischen Ziegelherstellern schwer zu schaffen. Wie eine klimaneutrale Produktion ohne den Einsatz fossiler Energieträger in der Zukunft aussehen könnte, darüber haben sich kürzlich Benno Zierer, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler, und Hans Friedl, baupolitischer Sprecher der FW-Fraktion, bei der Ziegelei Wöhrl in Berghaselbach informiert. Auch das Thema Produktneutralität bei Baustoffen stand beim Gespräch mit Geschäftsführer Thomas Wöhrl und Produktmanager Michael Maier auf der Agenda.

Im Kreis Dachau läuft ein Pilotprojekt

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat sich der Gaspreis rund verzehnfacht. Das hat dazu geführt, dass die Firma Wöhrl ihren Brennofen teilweise wieder auf den Betrieb mit Öl umgestellt hat. Mittelfristig wolle man weg allerdings von den fossilen Energieträgern. „In 15 bis 20 Jahren müssen und können wir CO2-neutral produzieren“, betonte Geschäftsführer Thomas Wöhrl. „Wasserstoff könnte der Schlüssel dazu sein. Aber es braucht viele Bausteine.“ In einer Ziegelei im Landkreis Dachau laufe bereits ein Pilotprojekt, bei dem mithilfe von Klärschlamm als Energieträger und Elektrolyse Wasserstoff erzeugt wird, der dann als Brennstoff dient.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Herstellung von Ziegeln ist energieintensiv. Dennoch sei es der Ziegelindustrie gelungen, den CO2-Ausstoß seit 1990 um 40 Prozent zu senken, hieß es. Im Werk in Berghaselbach seien bereits Photovoltaik-Anlagen in Betrieb. Mit der Abwärme des Ofens würden die Ziegel getrocknet. Lehm, der wichtigste Rohstoff, komme aus einer Grube nebenan, und auch die Transportwege der fertigen Produkte seien kurz, erläuterte Wöhrl. „Unsere Ziegel werden selten weiter als 50 Kilometer gefahren.“ Daher seien die Ziegel ein regionales Produkt mit guter Klimabilanz.

Freie Wähler kritisieren „einseitige Förderung“

Umso mehr ärgert es Wöhrl, dass die Regierung bei eigenen Bauprojekten und Förderprogrammen oft den Holzbau in den Vordergrund stelle. Auch die Freien Wähler sehen die Holzbau-Offensive des Freistaats kritisch. „Die einseitige Förderung ist uns ein Dorn im Auge“, betonte etwa Benno Zierer. Er setze sich seit Jahrzehnten intensiv für die Produktneutralität bei Baustoffen ein, ergänzte der baupolitische Sprecher Hans Friedl. Allerdings würden die Christsozialen den Holzbau stark forcieren. Und das, obwohl die Preise für Bauholz während der Corona-Pandemie in die Höhe geschossen seien und häufig kein einheimisches Holz zum Einsatz komme.

Zierer und Friedl versicherten, an dem Thema dranzubleiben. Man wolle den Holzbau nicht schlechtmachen – es gehe lediglich um eine Gleichberechtigung mit anderen Baustoffen. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.