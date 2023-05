Wolfersdorf bewegt sich: Aktiv sein und Kontakte beleben

Die über das ILE-Regionalbudget gesponserten Bänke erfüllen auch für die Sportler in der Gemeinde perfekt ihren Zweck.

Aktion wird auch heuer wieder erweitert

Die beliebte „Wolfersdorf bewegt sich“ startet wieder. In Anlehnung an das Stadtradeln hat die Gemeinde das Angebot erneut um einige Punkte ergänzt.

Wolfersdorf – In den kommenden Wochen heißt es in der Gemeinde Wolfersdorf wieder: „Wolfersdorf bewegt sich“. Bei drei Aktionen haben alle Bürger, die Freude an der Bewegung im Freien haben, etwas für die Gesundheit tun und soziale Kontakte beleben wollen, die Möglichkeit, aktiv zu werden.

Dorfspazieren

Über sechs Wochen lang findet heuer das Dorfspazieren statt: Alle aktiven Senioren der Gemeinde sowie jene, die gerne spazierengehen, sind hier richtig. „Wir gehen allein oder in Gruppen, begegnen uns zufällig oder geplant bei kleinen Dorfspaziertreffen“, heißt es in der Einladung. Los geht’s bereits am Freitag, 26. Mai. Zum Auftakt gibt’s um 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen im Feuerwehrhaus, und dann wird spaziert.

Stadtradeln

Der offizielle Startschuss für die Aktion Stadtradeln fällt am Sonntag, 18. Juni, um 11 Uhr auf dem Wolfersdorfer Schulhof. Ab dann gilt es, im Rahmen der internationalen Kampagne, die jährlich vom Klima-Bündnis, dem größten kommunalen Netzwerk für Klimaschutz, veranstaltet wird, kräftig in die Pedale zu treten und viele Kilometer zu sammeln – für das jeweilige Team, die Gemeinde und natürlich für die Umwelt. Infos und Anmeldung unter www.stadtradeln.de/wolfersdorf.

Walking-Jogging

Alle, die gerne gehen oder laufen, sind ab 18. Juni beim Walking-Jogging richtig: „Wir zählen dabei unsere zurückgelegten Kilometer mit dem eigenen Fitnesstracker oder Handy und unterstützen so unsere Gruppe“, heißt es.

Das Finale

Den Abschluss der drei Aktionen bildet am Samstag, 8. Juli, der Biathlon des Wolfersdorfer Schützenvereins am Feuerwehrhaus. Die Siegerehrung der Aktionen Stadtradeln und Walking-Jogging findet am Sonntag, 23. Juli, um 14.30 Uhr im Sportheim Oberhaindlfing statt.

Zwei Ruhebänke

Im Rahmen der Aktion werden demnächst auch zwei Ruhebänke in Ober- und Unterhaindlfing aufgestellt. Die Anschaffung wird durch das Regionalbudget der ILE-Ampertal gefördert, teilt Koordinatorin Maria Holzmaier mit. (ft)

Anmeldung

Wer beim Dorfspaziergang oder beim Walking-Jogging dabei sein will, soll sich bei Koordinatorin Maria Holzmaier anmelden – telefonisch unter (0 81 68) 94 95 oder per Mail an maria.holzmaier@wolfersdorf.de.