Wolfersdorf blickt auf bewegte Wochen zurück

Erfolg auf der ganzen Linie hat die Aktion „Wolfersdorf bewegt sich“ zu verbuchen: Von den 235 aktiven Teilnehmern sind auf dem Bild die Fleißigsten zu sehen. © Fuchs

Nach vielen Kilometern und einer tollen gemeinsamen Zeit feierte man jetzt den Abschluss von „Wolfersdorf bewegt sich 2022“.

Wolfersdorf – Insgesamt erstreckte sich die Aktion „Wolfersdorf bewegt sich“ über den Zeitraum vom 26. Juni bis zum 16. Juli. Im Rahmen der Landkreis-Aktion „Stadtradeln“ hatten die Gemeinderätinnen Maria Holzmaier und Petra Gmeiner zusätzlich das Spazierengehen und Joggen mit in die bewegten drei Wochen aufgenommen. „Insgesamt hatten wir 235 aktive Teilnehmer“, berichtete Holzmaier, „das finde ich mehr als ordentlich.“

Auch zu dem „Warum“ hatte Holzmaier etwas zu sagen: „Wir finden, dass gemeinsame Aktivitäten immer etwas Großartiges sind“, betonte die Gemeinderätin. So böten das Stadtradeln und „Wolfersdorf bewegt sich“ die Möglichkeit, mit der Familie gemeinsam Sport zu treiben oder sich mit Freunden zu treffen und zusammen Kilometer zu sammeln. „Natürlich geht es auch um den Umweltaspekt“, legte die Organisatorin ihre Motivation dar, „weniger Auto-Verkehr und mehr Achtsamkeit sind wichtig für unser Klima.“ Zudem wurde im Rahmen der Aktion ein nachhaltiges Plus für das Ortsbild geschaffen: „Es wurden drei Rundbänke angeschafft, die durch das Regionalbudget der ILE Ampertal finanziert wurden“, berichtete Maria Holzmaier. Auf diesen kann man künftig Rast machen, wenn man während einer Radtour oder Jogging-Runde eine Pause braucht.

Zunächst ging es dann an die Auswertung der einzelnen Radfahrer und der Radteams: Im Landkreisranking erreichte Wolfersdorf den zweiten Platz an Gesamtkilometern von Kommunen unter 10 000 Einwohnern. Ebenfalls Silber konnte Wolfersdorf in der Kategorie „Kilometer pro Einwohner“ holen. In der gemeindeinternen Auswertung wurden die Spitzen-Radler in verschiedene Kategorien unterteilt. In der Kategorie „Familien“ holte Familie Woestmann den ersten Platz: sie hatten stolze 625 Kilometer zurückgelegt. Auf dem zweiten Platz fand sich Familie Kuchinke, den dritten Platz holte Familie Littel nach Hause.

In der Wertung „Teams nach gesamten Kilometern“ sicherte sich das Team „Lauftreff“ den ersten Platz mit ungeschlagenen 7381 Kilometern. Das „Radteam SVOA“ legte in den drei Wertungs-Wochen 6648 Kilometer zurück, der Kindergarten Kleine Wölfe fand sich mit 4025 Kilometern auf Platz drei der Wertung.

In der Kategorie „Teams nach Kilometer pro Teammitglied“ war das Team „Ü70“ mit 1462 Kilometern auf dem ersten Platz, gefolgt vom Team Hörl und erneut dem Radteam SVOA. In der Jugend holte Kilian Aumann Gold, gefolgt von Christoph Gmeiner und Fabio Klersy. Die fleißigsten erwachsenen Einzelfahrer waren Martha Reise mit 1498 Kilometern, Marianne Bauer mit 1426 Kilometern und Martin Kraft, der 1306 Kilometer geradelt war. Insgesamt hatten 192 Radlfahrer stolze 36 611 Kilometer zurückgelegt. Für die Spitzenreiter gab es verschiedenste Preise. Diejenigen, die sich lieber spazierend oder joggend an „Wolfersdorf bewegt sich“ beteiligt hatten, konnten ebenfalls auf eine reife Leistung zurückblicken: Insgesamt 16 Teilnehmer waren, unterteilt in sechs Teams, in den drei Wochen 839 Kilometer gelaufen. „Wir finden, dass die Aktion ein voller Erfolg war“, betonte Holzmaier. „Es wäre schön, wenn das in Wolfersdorf zur Tradition wird.“ Den begeisterten Gesichtern nach zu schließen, ist das sehr wahrscheinlich.

Pascale Fuchs

