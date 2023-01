Familie aus Wolfersdorf auf bestem Weg, klimaneutral zu werden - Es fehlt noch ein kleines Windrad

Von: Andreas Beschorner

Auf dem Weg in die Unabhängigkeit: Ein voll elektrisches Privatfahrzeug und ein hybrider Firmenwagen stehen bereits in der Garage, auf dem Dach der Familie ist eine PV-Anlage. Jetzt hoffen Sandra und Tobias Traurig und ihre Söhne Zacharias, Leonhard und Korbinian, dass sie bald ein kleines Windrad in den Garten bauen dürfen. © privat

Die Traurigs haben schon viel in erneuerbare Energien investiert. Der nächste Schritt für die Familie aus Wolfersdorf: eine Kleinwindkraftanlage - so sie denn genehmigt wird.

Wolfersdorf – Vor einigen Jahren hat sich Familie Traurig aus Wolfersdorf aufgemacht, ihr Einfamilienhaus und ihre Mobilität auf Klimaneutralität umzustellen. Und die fünfköpfige Familie ist schon auf einem guten Weg. Der nächste Schritt: eine Kleinwindkraftanlage. Da gibt es aber einiges zu beachten, erzählt Tobias Traurig, die Sache ist nicht ganz einfach. Dennoch: Alle Beteiligten sind willig – Vorschriften hin, Regelungen her.

Vier Phasen bis zur Unabhängigkeit

Das Vorhaben, auf einem an das eigene Baugrundstück angrenzenden Außenbereichsgrundstück ein Mini-Windrad mit 8,83 Meter Nabenhöhe zu bauen, ist das, was Tobias und Sandra Traurig (45 und 44 Jahre) als dritten Punkt ihres vier Phasen umfassenden Plans beschreiben. Phase 1 war die Installation einer Solarthermieanlage beim Hausbau. „Damit brauchen wir ab April bis September nahezu keine Energie, um unser warmes Wasser zu erzeugen“, berichtet Tobias Traurig. Phase 2 waren 2020 die Anschaffung einer Photovoltaikanlage mit einem 15kW-Speicher und einer Wallbox sowie der Tausch des Ford Diesel gegen einen Peugeot 2008e, einen „Stromflitzer“.

Der reiche für den Nahbereich, um die Kinder Zacharias (9), Leonhard (7) und Korbinian (5) von A nach B zu bringen. „Wenn wir mal in Urlaub fahren, leihen wir uns einfach einen VW-Bus aus.“

Autarkie-Level liegt bereits bei 52 Prozent

Mit der PV-Anlage produzieren die Traurigs rund zwölf Megawatt Strom pro Jahr. „Unser Autarkielevel liegt dadurch bei 52 Prozent. Im Sommer haben wir zu viel Produktion und im Winter zu wenig.“ Das ist die derzeitige Situation. Jetzt also soll – beschleunigt durch die Strompreiserhöhungen der vergangenen Monate – Phase 3 folgen: die Anschaffung und Errichtung einer Kleinwindkraftanlage auf dem an den Baugrund anschließenden Außenbereichsgrundstück. Die Wahl fiel auf ein Modell der Firma VAYU aus der Schweiz – vogelfreundlich, sehr leise und lediglich mit Schraubfundamenten aus Stahl gesetzt.

Moritz Strey, der Energiebeauftragte des Landkreises, hat die Daten zur Rentabilitätsrechnung geliefert, erzählt Traurig. Ergebnis: In sechs bis acht Jahren hätte sich die Investition von rund 15.000 Euro bei einer Leistung von fünf Megawatt pro Jahr amortisiert.

Weil Windkraft ja auch und gerade in Bayern nicht so „mit offenen Armen“ empfangen werde, habe man sich also daran gemacht, mit Nachbarn, Ämtern und Kommunen zu reden. Die beiden Nachbarn, berichtet Traurig, hatten gar kein Problem. Und auch Bürgermeisterin Anita Wölfle habe zusammen mit dem Gemeinderat volle Unterstützung zugesagt. Das Bauamt der VG Zolling wurde eingeschaltet, hat zum Bauamt des Landkreises Freising Kontakt aufgenommen. Und da, so Traurig, sei es dann etwas komplizierter geworden: Denn – so viel steht fest – auch wenn eine solche Kleinwindkraftanlage sowohl im Außen- als auch im Innenbereich verfahrensfrei sei, müsse sie doch der Bayerischen Bauordnung entsprechen, bestätigt die Leiterin des Bauamts im Landkreis, Maria Hahn. Ob das für das Vorhaben von Traurig zutrifft, kann Hahn zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, da ihr exakte Informationen zu dem Projekt und zur Situierung fehlen.

Alle stehen hinter dem Projekt

Für kommenden Donnerstag ist deshalb Traurig zum Gespräch geladen, bei dem auch Bürgermeisterin Anita Wölfle dabei sein wird. Dann werde man weitersehen. Aber eines sei klar: Anlagen mit einer Höhe von unter zehn Metern seien verfahrensfrei. Bei einer Aufstellung im Außenbereich seien Umwelt- und Naturschutz sowie das Landschaftsbild zu beurteilen – Sache des Landratsamts. Sollte die Kleinwindkraftanlage im Innenbereich errichtet werden, brauche es eine isolierte Befreiung vom Bebauungsplan – und das sei dann Sache der Gemeinde, die voll hinter dem Vorhaben steht, wie der Antragsteller ausdrücklich betont. Und auch Maria Hahn reiht sich in die Riege derer ein, die dem Projekt grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Näheres könne sie aber erst nach dem Gespräch sagen.

Ach ja: Phase 4 im Traurig-Plan soll bis spätestens 2029 die Anschaffung eines Elektrolyseurs und einer Brennstoffzellen-Heizung sein. „Dann brauchen wir unseren Überschuss nicht mehr zum Dumpingtarif einspeisen, sondern erzeugen daraus Wasserstoff, den wir im Winter mittels der Brennstoffzelle in Strom und Wärme wandeln können.“

