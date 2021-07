Bio-Legehennen statt Rindermast: Wolfersdorf gibt grünes Licht für 12.000 Tiere

Ein Gemeinderat äußert Kritik

Ein Landwirt aus Wolfersdorf will von Rindermast auf einen Betrieb mit 12 000 Bio-Legehennen umstellen. Kritik gab es dabei von einem Gemeinderat.

Wolfersdorf - Bei Berghaselbach, nördlich des Weilers Seel, möchte ein Landwirt seine Milchviehhaltung aufgeben und auf Bio-Legehennen umstellen. Insgesamt sind vier Stallabschnitte für jeweils 3000 Legehennen vorgesehen, jeder Stallbereich umfasst 12 000 Quadratmeter, sodass jedem Tier vier Quadratmeter zur Verfügung stehen.

„Mir fehlt die Betriebsbeschreibung. Ohne die kann ich das Vorhaben nicht einschätzen.“ Gemeinderat Josef Denk monierte, dass die Unterlagen nicht vollständig seien, und dass „der Gemeinderat, wenn er objektiv handelt, die Betriebsbeschreibung einfordern muss“. Bürgermeisterin Anita Wölfe hatte diesbezüglich gute Nachrichten: Der Antragsteller habe die fehlenden Unterlagen noch vor der Sitzung nachgereicht. Dem Landratsamt, speziell der Unteren Emissionsschutzbehörde, mit der das Vorhaben vorbesprochen war, lag die detaillierte Beschreibung schon länger vor, erklärte Wölfle. Am Tag der Sitzung ist sie dann auch an die Gemeinderäte weitergeleitet worden.

Betriebsbeschreibung

Die Bürgermeisterin verlas die Betriebsbeschreibung in der Sitzung am Donnerstag: Demnach werden die Hennen in 43 Meter langen Volieren, die in mehrere Ebenen aufgeteilt sind, gehalten. Den Tieren steht ein überdachter Auslauf mit Beschäftigungsmaterial zur Verfügung. Die Junglegehennen werden vom Aufzuchtbetrieb mit Lkw angeliefert. Bei der sogenannten Einstallung sind die Hennen laut Antrag 18 Wochen alt, die Legezeit beginnt mit 20 Wochen. Die Legeperiode beträgt 14 Monate, die Tiere werden alle gleichzeitig ein- und ausgestallt. Jeder Periode folgt eine zehntägige Servicephase, in der der Stall grundgereinigt wird. Tiere, die während der 14 Monate sterben – laut Statistik sind das um die 400 Tiere – werden nicht ersetzt. Die toten Hennen werden gekühlt gelagert und einmal monatlich von einem Lkw abgeholt.

Laut der Beschreibung reduziert sich durch die Umstellung auf Biolegehennen das Verkehrsaufkommen im Vergleich zur Rindermast deutlich. Die Eier werden von einem Bioeiergroßhändler zwei Mal wöchentlich mit einem 7,5-Tonner abgeholt.

Denk betonte nach dem Verlesen der Betriebsbeschreibung, sich nicht in der Lage zu fühlen, das sofort einzuschätzen. Er müsse wissen, wie viel Ammoniakausstoß vorliege, wie hoch die Nitratauswaschung sei. Immerhin habe er auch die Verantwortung für den nahe gelegenen Wald zu tragen. An den Antragsteller gewandt, meinte er, er sei enttäuscht von ihm, dass er ihn nicht zurückgerufen habe. „Es heißt nicht umsonst, dass die Gemeinderäte am Tag der Sitzung ihr iPad noch mal aktualisieren sollen, falls Unterlagen nachgereicht werden. Auch wenn es stressig ist – aber die Zeit muss man sich halt nehmen“, richtete Gemeinderat Ludwig Seitzl das Wort an Denk und betonte, man hätte sich durchaus auch auf diesen Tagesordnungspunkt vorbereiten können.

Thomas Grabichler stellte die rhetorische Frage: „Wenn ich hier keinen Stall bauen kann, wo denn bitte dann?“ Und zu den von Josef Denk angesprochenen Werten beteuerte Matthias Reiser: „Wenn auf bio umgestellt wird, wird alles streng kontrolliert, da müssen wir uns sicher keine Sorgen machen.“ Vor der Abstimmung hatte Josef Berger das Schlusswort: „Aufgrund dieser Betriebsbeschreibung kann man dem Vorbescheidsantrag ruhigen Gewissens zustimmen.“ Was am Ende alle taten – auch Josef Denk.

