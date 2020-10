Wolfersdorf: Linienbus prallt aufSchwertransporter

Zu einem schadensträchtigen Unfall zwischen einem Linienbus und einem Schwertransporter kam es am Freitagvormittag im Wolfersdorfer Ortsteil Billingsdorf.

Wolfersdorf - Der Schwertransport, beladen mit einem Bagger, hielt für die Auslieferung des Geräts an der dortigen Hauptstraße an. Das übersah der hinter ihm folgende Busfahrer und prallte mit geringer Geschwindigkeit mit dem Lkw zusammen, wie die Polizei berichtet. Dabei wurde die Front des Busses massiv beschädigt, so dass sich auch die vordere Tür nicht mehr öffnen ließ. Auch der Sattelanhänger wurde im hinteren Bereich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro.