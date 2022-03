Waffeln für die Ukraine: Hanna, Tim und Paul aus Wolfersdorf freuen sich über unglaubliche Spendenbereitschaft

Von: Magdalena Höcherl

Danke! (v. l.) Paul, Hanna und Tim sind mehr als zufrieden mit dem Ergebnis ihrer Aktion. © privat

Nach Marie und Paul aus Moosburg waren nun Paul, Tim und Hanna aus Wolfersdorf am Werk: Ihre Waffelaktion für die Ukraine kam extrem gut an.

Wolfersdorf – Marie (8) aus Moosburg scheint mit ihrem Waffelverkauf für die Ukraine ein Vorbild für die Kinder im Landkreis gewesen zu sein. In der Dreirosenstadt tat es ihr Paul (8) mit einem Kuchenverkauf gleich, und auch in Wolfersdorf waren am Wochenende mit Tim und Hanna (beide 11) sowie Paul (9) drei fleißige Bäcker am Werk.

„Das Ganze war relativ spontan“, erzählt Angela Karinscheck, die Mama der beiden Buben und Tante von Hanna. „Die drei wollten unbedingt auch etwas tun.“ Am Mittwoch vor einer Woche sei die Idee entstanden, schon einen Tag später hätten die Kinder eifrig Plakate gemalt. Kommuniziert wurde die Aktion via Facebook und WhatsApp. Die Werbung erreichte viele Wolfersdorfer: „Ich glaube, dass knapp 300 Leute gekommen sind. Einmal standen 100 gleichzeitig in unserer Einfahrt“, berichtet Karinscheck.

Sagenhafte Resonanz: Insgesamt kamen rund 300 Gäste, um sich in der Sonne Waffeln und Kuchen schmecken zu lassen – und um fleißig für notleidende Menschen in der Ukraine zu spenden. © privat

Um die Gäste zu versorgen, standen die Kinder den ganzen Nachmittag über an den Waffeleisen. Zudem hatten Eltern und Freunde für ein Kuchenbuffet samt Kaffee gesorgt. „Ich habe Tim, Paul und Hanna noch nie ohne Murren so viel laufen und arbeiten sehen“, sagt Angela Karinscheck und lacht – wird aber gleich wieder ernst: „Der Krieg belastet auch unsere Kinder. Für sie war es gut zu wissen, dass man selbst auch ein bisschen helfen kann.“

Der Einsatz hat sich gelohnt: 2578 Euro und 21 Cent kamen als Spendensumme zusammen. „Als wir die Spendenbox aufgemacht haben, waren wir wirklich überwältigt. Vor allem für die Kinder ist das unglaublich viel Geld.“ Das wird nun aufgeteilt und kommt drei verschiedenen Stellen zugute: „500 Euro bekommt ein Bekannter, der in Rumänien eine mobile Verpflegungsstation für Geflüchtete unterhält“, so Karinscheck. Weitere 500 Euro gehen an die Diabetes-Hilfe. „In der Ukraine wurde ein Insulinlager zerstört. Weil Hanna selbst Diabetes hat, wollen wir helfen.“ Mit dem Rest wird über das Freisinger Ehepaar Lidi und Günther Seifert ein Krankenhaus in der Zentralukraine unterstützt.

Nächste Aktion am Sonntag

Im Rahmen der Pfarrgemeinderatswahl am Sonntag, 20. März, von 8 bis 12 Uhr veranstalten die Wolfersdorfer Kommunionkinder nach dem Gottesdienst von 11 bis 13 Uhr einen Kuchenverkauf auf dem Schulhof. Der Erlös wird ebenfalls der Ukrainehilfe gespendet.

