Wolfersdorf will die hohen Abwassergebühren mit Sonderabschlag abfedern

In Wolfersdorf will man vermeiden, dass die Bürger beim Abwasser finanziell überfordert werden. © Beispielfoto: stock&people / IMAGO

Damit Belastung bei den Abwassergebühren nicht zu hoch wird, hat man jetzt in Wolfersdorf beschlossen, einen Sonderabschlag vorzunehmen.

Wolfersdorf – Der Gemeinderat hat in seiner Dezember-Sitzung eine erhebliche Erhöhung der Abwassergebühren beschlossen: von 2,20 auf 3,86 Euro pro Kubikmeter. Um das Ganze für die Verbraucher etwas abzufedern, hat man jetzt eine Sonderabschlagszahlung vereinbart. In der einstimmig gebilligten Beschlussvorlage heißt es dazu: „Da aufgrund dieser massiven Kostensteigerungen befürchtet wird, dass bei gleichbleibenden Abschlägen die letztendliche Summe viele Bürger finanziell überfordern wird, ist deshalb beabsichtigt, für das Jahr 2023 einen Sonderabschlag von 130 Prozent vorzunehmen.“

In den Folgejahren sollen sich die Einleitungsgebühren laut Bürgermeisterin Anita Wölfe dann wieder auf dem Niveau von 75 Prozent des Vorjahres bewegen. Wörtlich sagte Wölfle: „Ab 2024 läuft es dann wieder normal.“ Sie sprach von „einer Mordsnachzahlung“, die es zu vermeiden gelte.

Man muss das Defizit vergangener Jahre ausgleichen

Einem Rechenbeispiel zufolge steigt die Abrechnung bei einem Verbrauch von 40 Kubikmeter von 22 Euro im vergangenen Jahr heuer auf jetzt 40 Euro an. Im kommenden Jahr würde die Gebühr bei gleichem Verbrauch dann leicht auf 38,60 Euro sinken. Wolfersdorf folgt mit dieser Regelung dem Beispiel der VG-Nachbargemeinde Attenkirchen. Dort waren die Gebühren ebenfalls drastisch erhöht und die Abschlagszahlung für 2023 entsprechend angehoben worden.

Der Hauptgrund für den Anstieg der Abwassergebühren in Wolfersdorf ist eine Nachkalkulation der vergangenen Jahre. Demnach entstand der Gemeinde in den Jahren von 2016 bis 2022 ein Defizit von rund 84 500 Euro, das nicht über Abwassergebühren gedeckt werden konnte. Außerdem hat die Abwassermenge in den vergangenen Jahren zugenommen. Aber auch die steigenden Stromkosten sind ein Faktor für den Gebührenanstieg. Sprich auch hier schlagen die allgemein stark gestiegen Strompreise zu Buche.

Eine Debatte über die Abwassergebühren fand im jüngsten Gemeinderat nicht statt. Fragen oder Einwände zur besagten Beschlussvorlage gab es keine mehr.

Alexander Fischer

