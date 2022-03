„Wir brauchen die Becken“: Wolfersdorf beschließt Maßnahmen für Hochwasserschutz

Von: Andreas Beschorner

Westlich von Billingsdorf soll Richtung Jägersdorf (im Hintergrund) ein Regenrückhaltebecken errichtet werden. Der Graben entlang der Straße soll dann nicht mehr so schnell überflutet werden. © Beschorner

Für den Hochwasserschutz hat der Wolfersdorfer Gemeinderat die Errichtung diverser Regenrückhaltebecken beschlossen - auch wenn es Kritik an dem Vorgehen gab.

Wolfersdorf – Viel Zeit war vergangen, die Jahre waren ins Land gezogen. Und dann hatte der Gemeinderat Wolfersdorf im Januar die Sache auch noch vertagt. Vergangene Woche war es nun aber endlich so weit: Die Errichtung von Regenrückhaltebecken in Heigenhausen, Jägersdorf und Billingsdorf wurde vom Gemeinderat Wolfersdorf beschlossen. Rund 260 000 Euro wird man berappen müssen.

Expertin erklärt das Vorhaben

Christina Wolf-Amstädter vom Ingenieurbüro Schelzke war in den Gemeinderat gekommen, um die Sachlage nochmals zu erläutern: 2009 sei der wasserrechtliche Bescheid für Wolfersdorf abgelaufen, man sei beauftragt worden, die Maßnahmen für eine neue wasserrechtliche Genehmigung zu erarbeiten. Man sei alle Bereich abgegangen, habe Dachflächen, versiegelte Flächen und Gärten aufgenommen, um auf der Grundlage eines einjährlichen Regenereignisses die Menge des Wassers zu berechnen, das zurückgehalten werden müsse.

So weit, so gut. Doch ohne längere Diskussionen ging der Beschluss nicht über die Bühne: Josef Denk (Wählergemeinschaft Dürnhaindlfing) monierte, dass mit den Anliegern nicht geredet worden sei. Es genüge nicht, mit den Grundstückseigentümern zu sprechen, deren Areale man für die Regenrückhaltebecken benötige. Das müsse auch mit den angrenzenden Nachbarn geschehen.

„Man muss den Rhein ja auch nicht kaufen“

Am Beispiel des geplanten Rückhaltebeckens westlich von Billingsdorf warnte Denk: „Passen Sie auf! Sie kriegen Probleme mit dem Eigentümer. Da werden Sie alle Maschinen wieder abbauen müssen.“ Denn der Graben, in den das Wasser aus dem Rückhaltebecken läuft, gehöre ja gar nicht der Gemeinde. Sowohl Wolf-Amstädter als auch Bürgermeisterin Anita Wölfle versuchten, Denk zu überzeugen: In dem Graben fließe doch jetzt schon Wasser, sagte Wolf-Amstädter. Sie wisse nicht, wo das Problem sei. Das Rückhaltebecken sorge dafür, dass das Wasser nicht mehr ungehindert und ungebremst durch den Graben rauscht und Überschwemmungen anrichtet, sondern kontrolliert abfließt. Sie könne nicht nachvollziehen, was der Eigentümer des Grabens dagegen haben sollte.

Zur Aussage Denks, die Gemeinde hätte den Graben dann eben kaufen müssen, sagte die Ingenieurin: „Man muss den Rhein ja auch nicht kaufen, weil das Wasser von Äckern da reinfließt.“ Nach einer halbstündigen Diskussion, in der der von dem Rückhaltebecken bei Billingsdorf betroffene Anrainer sagte, er habe halt nicht genau gewusst, wie groß das Becken werde und wie das baulich aussehe, hatten Bernhard Schweiger und Josef Berger (beide Wählergemeinschaft Wolfersdorf) genug: Schweiger stellte klar, Regenrückhaltebecken hätten nur Vorteile für die Anrainer. Berger betonte: „Wir brauchen die Becken – und fertig!“ Ansonsten bekomme man keine wasserrechtliche Genehmigung.

Bei dem Maßnahmenbeschluss stimmte dann Denk doch zu. Die einzige Gegenstimme kam von Thomas Grabichler (Wählergemeinschaft Dürnhaindlfing), der mit dem Regenrückhaltebecken bei Heigenhausen so seine Probleme hatte.

