Zwischen Lehrer- und Mischpult: Andreas Schober begeistert als DJ

Andreas Schober aus Wolfersdorf begeistert die Menschen als DJ und auch als Lehrer

Wolfersdorf – Er ist ein Wanderer zwischen den Welten: Andreas Schober aus Wolfersdorf. Die eine Welt ist die des 37-jährigen Familienvaters und verbeamteten Mittelschullehrers, der täglich Schulkinder bei der Stange hält und für Sport und Englisch begeistert. Die andere Welt ist die des „Andi Lirious“ und des in ganz Bayern und in den Party-Hotspots Europas gefragten DJ’s, der mehrere tausend Feierwillige in gute Laune versetzt und zum stundenlangen Tanzen animiert.

Auf den Partys der Welt zuhause

Schon zu Schülerzeiten im zarten Alter von 16 Jahren hat Schober seine DJ-Leidenschaft entdeckt. Damals noch mit Platten und analog. Das, so sagt er, sei eine „gute Schule“ gewesen, die ihm auch heute noch zu Gute kommt. Heute – das ist DJ „Andi Lirious“, der in allen großen Diskotheken Bayerns immer wieder auflegt, der schon in Moskau, in St. Petersburg, London und auf Mallorca am Mischpult stand und mehrere tausend Partygäste unterhält. Das ist „Andi Lirious“, der mit Rapper-Größen wie Cro und Maxwell oder auch Sänger und Entertainer Lorenz Büffel zusammen die Massen bewegt, der am Partystrand Zrce auf der kroatischen Insel Pag Teil des Weltklasse-Line-Up ist und der die ganz großen Bühnen bespielt. Wenn „Andi Lirious“ von seinen Auftritten erzählt, dann merkt man ihm seine Leidenschaft an.

Eine gewisse Grundnervosität bleibt

Auch nach 21 Jahren als DJ verspürt er noch immer „eine gewisse Grundnervosität“, erzählt er. Klar, denn der Druck der Location-Betreiber ist schon da. „Du musst abliefern.“ Wenn nicht, bekommt man die Quittung aus dem Publikum sofort. Freilich: Nach so vielen Jahren und Auftritten weiß Schober, wie er einen ein- oder auch mal vierstündigen Gig aufzubauen hat, kennt alle Chancen und Herausforderungen eines solchen Build-Up. „Man muss den Leuten auch mal Zeit zum Verschnaufen geben“, sagt er. Immer nur auf Hochtouren – das klappt nicht, da gehen die Gäste früh nach Hause. Es gilt, die Spannungskurve zu halten.

Reiseleiter auf dem Trip der guten Laune

Dass er von allen Songs, die er auf einem USB-Stick mitnimmt (da gibt es verschiedene Variationen mit bis zu 500 bis 600 Liedern drauf), die Anzahl der Beats pro Minute (bpm) kennt, erleichtert ihm die „Arbeit“. DJ Andi Lirious weiß, welche Stücke wie schnell sind, welche er mixen kann. Eine Reihenfolge legt er vorher nicht fest. Das passiert spontan, ist Folge dessen, was man in der Szene „Crowd-Reading“ nennt, also: schauen, worauf das Publikum wie reagiert, ob moderne Dance-Music, alte Hits oder eine etwas rockigere Gangart gut ankommen. Von einem „Machtgefühl“ will Schober nicht sprechen. Er sieht sich als „Reiseleiter“, der die Menschen auf einen Trip in die gute Laune mitnimmt. „Wenn es funktioniert ist das freilich schon ein gutes Gefühl.“ Und: „Das macht süchtig.“

Seine Stärke als DJ sieht „Andi Lirious“ in seinem unheimlich breiten Repertoire. Deshalb könne er im Gegensatz zu manch anderen aus der jüngeren DJ-Generation Stil- und Genrewechsel vollziehen, könne die Massen noch überraschen. Dass er lange analog unterwegs war, sei da sehr hilfreich, betont Schober und vergleicht es mit einem Autofahrer, der eben nicht nur Automatik-Pkw kennt, sondern auch noch mit Gangschaltung umgehen kann. Denn manchmal muss man eben schnell umschalten, muss auch mal kleine Pannen wie kurze Stromausfälle überwinden können, ohne dass das Volk etwas merkt.

Publikum will unterhalten werden

Und man muss so schnell sein, dass man das Publikum auch noch „entertainen“ kann. Denn die, die da vor der Bühne stehen und feiern, schauen schon, was der DJ macht und wie er sich verhält. Ausgezahlt hat sich diese Routine und Fähigkeit schon ab und zu, erinnert sich Schober. Beispielsweise als der Stick, den Lorenz Büffel bei einem Auftritt dabei hatte, nicht funktionierte. „Andi Lirious“ hat ausgeholfen, hat, bis das Laptop mit den Songs aus dem Hotel geholt worden war, seine Lorenz Büffel-Songs aufgelegt, zusammen mit dem Stimmungssänger die Zwangspause so überbrückt, dass keiner der Gäste etwas gemerkt haben dürfte. Übrigens: Er selbst hat immer drei Sticks dabei.

Von Füssen schwärmt der DJ heute noch

Doch auch wenn DJ „Andi Lirious“ schon in ganz Europa am Pult gestanden hat, eine Location fasziniert ihn immer wieder: Füssen. Wie bei der dortigen Party die Leute mitgingen, das sei „phänomenal“, das habe er sonst nirgendwo erlebt, schwärmt Schober. Freilich sei das auch schon anstrengend, weshalb er inzwischen bei mehrstündigen Auftritten Support-DJ’s mitnehme.

Eine andere Geschichte aus 21 Jahren DJ-Leben ist die von BEBO. Bernd Bolner, so dessen bürgerlicher Name, hat vor einigen Jahren lange an „Andi Lirious“ hingeredet, um von ihm sozusagen als Azubi in die hohe Kunst des DJ eingeweiht zu werden. Erst, so Schober, habe er abgelehnt, sei skeptisch gewesen, habe sich dann aber doch überreden lassen. Das Ergebnis: BEBO zählt inzwischen zu den Top 3 der deutschen Szene.

Eine Ende der DJ-Zeit „ist in Sicht“

Aber es ist inzwischen eine andere Generation, die Bühnen erobert, weiß Schober genau. Er, der nicht mehr wie zu Schüler- und Studentenzeiten auflegt, um etwas Geld zu verdienen, sondern sich inzwischen mit seinem guten Namen die Rosinen rauspicken kann, merkt, dass das DJ-Dasein schlaucht. Und deshalb gesteht er, dass er es „nicht mehr ewig“ machen werde: „Eine Ende ist in Sicht.“ Zumindest wird es keine solche Regelmäßigkeit mehr geben, sagt Schober, der eh schon nicht mehr wie noch bis vor fünf oder sechs Jahren jedes Wochenende eine andere Großdiskothek bespielt.

Mit Gangsta-Rap kann er nichts anfangen

Er selbst ist im Übrigen ein großer Austro-Pop-Fan, ist aber musikalisch offen für viele Stilrichtungen. Nur für Gangsta-Rap sei er zu alt, mit heftigem Hardrock und Metal kann er auch nicht so viel anfangen. Dass er, wenn mal auf Facebook und Co. Bilder von ihm beispielsweise mit Maxwell auftauchen, bei seinen Schülern gleich ganz anders dasteht, ist ein netter Nebeneffekt, erzählt Schober. Und da ist sie dann wieder, die andere Welt – die Welt des Lehrers an der Mittelschule in Ismaning. Eine Verbindung gibt es freilich zwischen der Welt des Andreas Schober und des „Andi Lirious“: Beide müssen die Fähigkeit besitzen, Menschen zu fesseln und zu begeistern.

Am heutigen Samstag ist „Andi Lirious“ gleich zwei Mal im Einsatz: Zunächst legt er in Bayern3 zwischen 22 und 23 Uhr zwei 30-Minuten-Sets on Air auf, danach düst er zur „Fantasy Island“ nach Niederlauterbach (Landkreis Pfaffenhofen), um dort den Massen einen besonderes Abend zu bieten.