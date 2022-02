Wolfersdorfs Bürgermeisterin zum FFW-Haus Jägersdorf: „Der Rohbau könnte schon fertig sein“

Von: Andrea Beschorner

Es könnte längst ausgedient haben: Das Feuerwehrhaus Jägersdorf ist zu klein, ein Ersatzgebäude ist seit 2019 in Planung. Ohne hausgemachte Verzögerung könnte der Rohbau bereits stehen. © Archivbild: Alexander Fischer

Wie schaut‘s eigentlich aus mit dem Feuerwehrhaus in Jägersdorf? Nach den Querelen um das Projekt im vergangenen Jahr beantwortet die Bürgermeisterin Fragen dazu.

Wolfersdorf – Der kleine Ort Jägersdorf braucht dringend ein neues Feuerwehrhaus. Darin waren sich schon 2019 alle Gemeinderäte in Wolfersdorf einig, die Beschlüsse waren gefasst. Eine erste Kostenschätzung besagte rund 560 000 Euro. Durch Corona und andere Unwägbarkeiten sind die Kosten – die man für den kleinen Ortsteil so gering wie möglich halten wollte – jedoch explodiert. Nach einem Schlagabtausch zwischen Gemeinderat Josef Denk, der die Kostensteigerung kritisierte, den übrigen Gemeinderäten und der Verwaltung wurden der Maßnahmenbeschluss im Sommer 2021 revidiert und alles ging von vorne los. Das FT hat sich mit Bürgermeisterin Anita Wölfle über den aktuellen Stand der Dinge unterhalten.

Nach all der Aufregung ist es aktuell still geworden ums neue Feuerwehrhaus in Jägersdorf. Ist das ein schlechtes Zeichen oder geht es trotzdem vorwärts?

Es ist ein gutes Zeichen, da der Gemeinderat einen Neustart beschlossen hat. Zurzeit wird mit der Maßgabe der Neubau des Feuerwehrhauses vorangetrieben.

Wie ist der Stand der Planungen?

Im Moment werden die Leistungsverzeichnisse erstellt und verschickt.

Und wenn jetzt alles reibungslos weitergeht: Wann kann mit dem Neubau begonnen werden?

Wenn alles gut läuft, ist der Baubeginn für das neue Feuerwehrhaus voraussichtlich Anfang Mai.

Kurzer Rückblick: Als im Sommer des vergangenen Jahres der mit dem Projekt betraute Mitarbeiter wegen seiner „Doppelfunktion“ als Planer und gleichzeitig Mitarbeiter der VG kritisiert wurde, zog die Gemeinde sich als alleiniger fachlicher Begleiter des Projekts zurück. Wie ging es danach weiter?

Vom Gemeinderat Wolfersdorf wurde das Architekturbüro Wacker mit den Ausschreibungen und der Vergabe beauftragt.

Wenn das alles nicht gewesen wäre, würde das Feuerwehrhaus dann schon stehen?

Meiner Meinung nach würde der Rohbau bestimmt schon fertig sein.

Es ist in der Sache also keiner nachtragend – auch die Mitglieder der FFW Jägersdorf nicht?

Nein, es ist keiner nachtragend. Die Feuerwehrmitglieder sind nach wie vor voll motiviert und warten nur noch auf den Startschuss.

Kritikpunkt damals war auch die Kostensteigerung. Wie teuer wird das Feuerwehrhaus Jägersdorf nach aktuellem Kenntnisstand?

Gemäß dem aktualisierten Maßnahmenbeschluss vom Juni 2021 belaufen sich die Kosten auf 1 050 000 Euro – zuzüglich das Honorar des Architekturbüros Wacker. Das sind die Kosten für ein schlüsselfertiges Haus ohne Eigenleistungen. Wir hoffen natürlich, dass es wesentlich günstiger werden wird.

Steht schon ein Datum für die Fertigstellung im Raum?

Vorausgesetzt es läuft alles nach Plan, wird das Feuerwehrhaus 2023 fertig sein.

