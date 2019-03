Die wunderbare Auszeit beginnt in der ersten Position

Fünf Mütter, die als kleine Mädchen selbst bei Christina Ashton Balletunterricht genommen haben, kommen jetzt wieder in die Tanzwerkstatt: Die einen tanzen selbst wieder. Die anderen bringen ihre Töchter zur Tanzstunde her. Und schwelgen in Erinnerungen.

Freising– 25 Jahre sind vergangen, seit Sandra Vollmer zuletzt die schmale Treppe zur Tanzwerkstatt von Christina Ashton hochgegangen ist. Als sie 2016 am Fuße dieser Treppe steht, ist die junge Mama aufgeregt: An ihrer Hand, ihre fünfjährige Tochter Lucie, die sie heute zu ihrer ersten Ballettstunde bringt – in jene Tanzwerkstatt, in der auch Sandra als junges Mädchen schon Ballettunterricht genommen hat. Ob sich ihre Tochter hier genauso wohl fühlen wird, wie sie damals? Als sie die Türe im ersten Stock öffnet, hält Sandra Vollmer einen Moment inne: Es ist, als wäre die Zeit stehen geblieben. Die Einrichtung, die Garderobe, einfach alles ist noch wie damals. „Als ich hier nach so langer Zeit zum ersten Mal wieder reingekommen bin, war es um mich geschehen“, erzählt die 43-Jährige heute. Mittlerweile ist Töchterchen Lucia sieben Jahre alt, tanzt heuer das dritte Jahr bei Christina Ashton – und ist Feuer und Flamme für ihr Herzenshobby. Ganz wie ihre Mama damals.

„Das Schönste am Ballett ist die Klarheit, die hier herrscht. Du fängst jede Stunde wieder gleich an. Immer in der ersten Position.“ Die Freisingerin Katharina Bitz (34) hat schon als Kind bei Christina Ashton getanzt. Viele Jahre und drei Kinder später tut sie das wieder. Die natürliche Autorität ihrer Lehrerin von damals hat sie schon immer fasziniert. Katharina Bitz erinnert sich, wie sie als junges Mädchen am Boden des Tanzsaals gelegen ist und verträumt die pinkfarbenen Umrandungen an der Decke angeschaut hat. Die Farbakzente an der Kassettendecke gibt es heute noch.

Die liebevolle Strenge der Tanzlehrerin

30 Jahre existiert die Tanzwerkstatt in der Altstadt-Galerie nun schon. Und auf die ehemaligen Schülerinnen wirkt hier alles wie auf zauberhafte Weise konserviert. „Als ich zum ersten mal nach vielen Jahren mit meiner Tochter hergekommen bin, war das wie eine Zeitreise“, sagt auch Ina Fischbach (35), deren vierjährige Tochter bald schon zwei Jahre hier unterrichtet wird. Müsste sie Christina Ashton und ihr Erfolgsrezept bei Kindern beschreiben, würde sie ihre „liebevolle Strenge“ nennen. Diese vermeintliche Strenge sei genau das, was das Tanzen in der Tanzwerkstatt ausmacht: Eine feste Struktur, Klarheit, der Respekt vor dem Tanz. „Mir ist diese Strenge sehr wichtig. Ich geb Lucie ab, und ich weiß, dass sie hier in den besten Händen ist. Christina ist wie eine zweite Mutter für die Kinder.“

Ina Fischbach erinnert sich, dass schon damals alle kleinen Tänzerinnen ihrer Ballettlehrerin immer alles anvertraut haben. Und das ist heute nicht anders: „Egal, was die Eltern ihr erzählen wollen – sie weiß es von den Kindern schon“, berichtet Sandra Vollmer. Bei einer ihrer ersten Tanzstunden nach 20 Jahren Pause hatte sie ein Deja-vu: „Ich stand da, jede Faser meines Körpers war angespannt, ich war mir sicher, schon alles zu geben. Dann kommt Christina, zieht mich ganz leicht an den Nackenhaaren und sagt: ,Es geht schon noch’. Und sie hatte damals wie heute Recht. Da war noch mehr möglich“

Kinder, die bei Christina Ashton im Tanz unterrichtet werden, profitieren davon ein Leben lang – davon ist Ina Fischbach überzeugt. „Wenn du körperlich nicht umfallen kannst, fällst du auch geistig nicht um“, sagt auch Katharina Bitz. Mit ein Grund, wieso sie nach so langer Zeit wieder hierhergekommen ist. „Beim Ballett musst du an so viele Dinge gleichzeitig denken, da bleiben weder Zeit noch Raum für andere Gedanken.“ Und so wird die Ballettstunde Woche für Woche zur wunderbaren Auszeit für die Dreifachmama.

In der Tanzwerkstatt herrscht pädagogische Professionalität

Daniela Weigl ist 37 Jahre alt. Mit 13 Jahren hat sie mit dem Tanzen angefangen – bis 2015. Heute tanzt ihre fünfjährige Tochter Luisa hier. Das Besondere in der Tanzwerkstatt sei die Seele der Tanzlehrerin. „Sie macht alles mit einer pädagogischen Professionalität.“ Sie kennt die persönlichen Grenzen ihrer Schüler. Niemals würde sie einen ihrer Schüler in den Spagat runterdrücken. Und auch Barbara Bley (38) wurde hier emotional überwältigt, als sie ihre Tochter zum Ballett angemeldet und sich in die Zeit ihrer fünfjährigen Tänzerinnenkarriere zurückversetzt gefühlt hat.

Um die Zeitreise perfekt zu machen, hängen in der gesamten Tanzschule Fotos von den vergangenen Aufführungen im Asamtheater an den Wänden. Die Auftritte waren und sind die Auszeichnung für die Disziplin der Kinder das ganze Jahr über. Und die Rose, die jedes Kind nach der Aufführung bekommt, ist dann so etwas wie der Ritterschlag. Auch das hat sich in all den Jahren nicht geändert.