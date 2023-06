Inspiration kam einst vom Bodensee: Haager Dorfladen feiert zehnten Geburtstag

Großer Tag für Michaela Dehner (2. v. l.), Udo Marin (4. v. l) und Petra Rott (r.) vom Dorfladen in Haag. Zum zehnjährigen Bestehen des Ehrenamtsprojektes gratulierten am Samstag die beiden Bürgermeister Anton Geier (l.) und Dominik Berger (3. v. l). © Martin

Vor zehn Jahren öffnete der Haager Dorfladen. Trotz „Höhen und Tiefen“ sei er froh über das Projekt, sagte Bürgermeister Anton Geier bei der Jubiläumsfeier.

Haag - Als „Dorfladen des Jahres“ wurde das Geschäft 2020 bei der Grünen Woche in Berlin ausgezeichnet. Weil man diesen Erfolg damals coronabedingt nicht feiern konnte, wurde das jetzt am Dorfplatz nachgeholt. Kaffee und eine riesige Kuchenauswahl gab es, Rollbraten, Curry, Pommes und Würstl hatte die Dorfgemeinschaft zudem vorbereitet. Sogar ein eigenes Jubiläumsbier vom Fass wurde gezapft. Glücklich zeigten sich auch die beiden ehrenamtlichen Geschäftsführer des Dorfladens, Michaela Dehner und Udo Marin.

Der Kauf des des „Alten Wirt“ durch die Gemeinde schaffte die Grundlage

Er könne sich noch gut an den Abend der Entscheidung erinnern, erzählte Geier. Als die gelben Karten der Teilnehmer einstimmig in die Höhe gehoben wurden und damit das Einverständnis zum Startschuss des ehrgeizigen Projektes gegeben war. Mit dem Kauf des des „Alten Wirt“ durch die Gemeinde standen auch die notwendigen Räume zur Verfügung. Die Planungen begannen.

Ein kleiner Dorfladen am Bodensee habe damals als Inspiration gedient, erinnern sich die Initiatoren. Große Aufgaben seien vor ihnen gestanden. In den Verkaufsraum am Dorfplatz wurden auch Tische und Stühle gestellt. Zum gemeinsamen Kaffeetrinken kann die gemütliche Sitzecke mit kleiner Bibliothek genutzt werden.

Das Brot liefert eine Biobäckerei aus der Region, auch Kaffee und Käse kommen von lokalen Anbietern

Besonders stolz ist man im Haager Dorfladen auf das Bio-Sortiment. Groß geschrieben werde auch die Regionalität der Waren. So gibt es unter anderem Käse und Kaffee von lokalen Anbietern. Das Brot liefert eine Biobäckerei aus der Region. Auch wenn die Bilanz in jüngerer Vergangenheit ein wenig zu wünschen übrig gelassen hätte, die Gesellschafter ließen sich nicht entmutigen. Durch Anhebung des Mindestlohns und gestiegenen Stromkosten sei es wirtschaftlich schon manchmal eng geworden, so Dehner und Marin.

Im Schatten ließ es sich gut aushalten: Zahlreich machten es sich die Besucher der Jubiläumsfeierlichkeiten auf den Bierbänken bequem. Die Dorfgemeinschaft hatte nicht nur fleißig Kuchen gebacken, sondern auch einige Brotzeiten im Angebot. © Maria Martin

Geier, selbst ein glühender Verfechter des Projekts, hatte wiederholt die Bürger dazu aufgerufen, im Ort einzukaufen. Obwohl es immer wieder Sonderangebote gebe, könne der Laden nicht mit den Preisen von Discountern konkurrieren. „Man spart sich aber den Sprit“, so der Bürgermeister. Daran hatte Geier die Bürger schon öfter erinnert. Mit dem Laden werde außerdem das soziale Leben in der Gemeinde gestärkt.

Deutlich wurde der gute Zusammenhalt unter den Bürgern beim Fest am Samstag. Ganz Haag war auf den Beinen, um den Abend bei Speis’ und Trank sowie den Klängen der Band Apollon’s Smile zu genießen. Angestoßen wurde auf die nächsten zehn Jahre „Dorfladen Haag“.

Maria Martin