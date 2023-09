30.000 Euro fließen in Anglberger Weiher – nur noch die Blutalgen stören

Von: Andrea Beschorner

Publikumsmagnet in Zolling: Der Anglberger Weiher bekommt neben dem Steg, Liegebank, Toilettenhäuschen, Umkleide und Dusche noch mehr Extras. © mam

Burgunderblutalgen hindern die Zollinger aktuell am Baden im Anglberger Weiher. Das Erholungsgebiet ist dennoch der Renner und wird bald noch schöner.

Zolling – Der Anglberger Weiher ist im Sommer ein Publikumsmagnet für die Menschen aus Zolling und der Umgebung. Eigentlich. Aktuell soll in dem Gewässer nicht gebadet werden, da am vergangenen Dienstag erneut Burgunderblutalgen festgestellt worden sind (das FT hat berichtet). So genossen einige Sonnenanbeter das traumhafte Wetter am Wochenende für ein Sonnenbad am Ufer.

Laut Bürgermeister Helmut Priller investiert die Gemeinde auch viel Zeit in die Pflege des Areals. So werden etwa immer wieder Sandbänke aufgeschüttet, um den Übergang zum tiefen Wasser möglichst weich und angenehm zu machen.

Neue Radlstellplätze und Schautafeln für Anglberger Weiher

Grundsätzlich befindet sich der Anglberger Weiher im Zuständigkeitsbereich des Erholungsflächenvereins München. Und der ist es auch, der erst kürzlich 30.000 Euro für Verbesserungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt hat, wie Priller erzählt. Damit werden neue Radlstellplätze angelegt und Schautafeln mit schönen Piktogrammen aufgestellt, damit für alle Gäste auf einen Blick ersichtlich wird, wo was zu finden ist. Angedacht sei zudem eine kleine Radlstation für E-Bikes inklusive Servicestation mit einer kleinen Werkzeugauswahl – „es ist ja direkt in der Nähe der Isar-Ampertalradweg; viele die dort unterwegs sind, machen Station an unserem Weiher“, erklärt Priller.

Schon jetzt, und über den Sommer hinaus, laden die bequemen „Schau ins Land“-Bänke, die auf Initiative von Gemeinderätin Manuela Flohr aufgestellt wurden, zum Verweilen ein. Finanziert wurden diese über das ILE-Regionalbudget.

Was Helmut Priller freut, ist, dass am Anglberger Weiher quasi rund um die Uhr Erholungssuchende unterwegs sind. „Wir haben einige Morgenschwimmer, die konsequent schon um 7 Uhr morgens hier sind.“ Und noch etwas lobt der Bürgermeister: Die gute Zusammenarbeit mit dem Fischereiverein Petri Allershausen, der sich vorbildlich um den Fischweiher kümmere. Die Fischer schicken auch einmal im Jahr professionelle Taucher zum Weiher, die im Frühjahr schauen, ob auf dem Grund des Gewässers alles in Ordnung ist.

Burgunderblutalgen noch ein Problem

Jetzt muss man nur noch das Problem mit den Burgunderblutalgen in den Griff bekommt, dann können Erholungssuchende die letzten Sommertage auch noch im Wasser verbringen. Eine Freigabe seitens des Landratsamts steht noch aus.

