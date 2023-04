40 Kinder zu viel: Gemeinde Zolling reagiert schnell und gibt Eltern Sicherheit

Von: Nico Bauer

Teilen

In Zolling stand nach der Anmeldefrist für die Kitas fest: Es fehlen 40 Plätze. Die Gemeinde reagierte schnell © Ulli Decker/dpa

In Zolling wurden 40 Kinder mehr für das neue Kita-Jahr angemeldet, als man Platz hat. Die Gemeinde hat nun sehr schnell gehandelt.

Zolling – Im Bericht des Bürgermeisters hatte der Zollinger Rathauschef Helmut Priller eine ziemliche Überraschung parat für seine Gemeinderäte. Bei der Kinderbetreuung in den Bereichen Kindergarten und Krippe fehlen rund 40 Plätze angesichts der Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr ab September. Der Bürgermeister hat schon als Eilhandlung die Weichen gestellt, damit alle Kinder betreut werden können. Die Rechnung für den Kindergarten ergab die Anmeldung von 58 Kindern. 24 Plätze stehen zur Verfügung, neun Kinder übernimmt der Pfarrkindergarten, weitere 19 Kinder kann der Gemeindekindergarten mit weiteren Räumlichkeiten betreuen und sechs Kinder müssten auf die Warteliste.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Im Bereich der Kinderkrippe teilen sich 37 Anmeldungen auf in 21 vorhandene Plätze und 16 Kinder, die mit neuen Räumlichkeiten und zusätzlichem Personal betreut werden könnten. Der entscheidende Lösungsansatz für den Platzbedarf ist der Umzug des Hortes „Kinderstüberl“ in das Schulgebäude. Im unteren Bereich des Nord-Teils werden vier Räume mit 255 Quadratmetern Fläche für den Hort freigeräumt. Die Schule hat die Möglichkeiten, durch Umorganisation des Betriebs den Platz freizugeben.

Die Horträume wurden frei gemacht

Daraus folgt dann, dass in den aktuellen Hort-Räumen weitere Gruppen von Kindergarten und Krippe untergebracht werden können. Priller betonte, dass er bei den Planungen nicht die April-Sitzungen des Gemeinderates abwarten wolle.

So bekommen die Eltern nun frühzeitig Planungssicherheit für den Herbst und die Gemeinde kann sich um das benötigte Personal kümmern. Am Ende werden alle angemeldeten Kinder sicher untergebracht. Der Bürgermeister sagte deutlich, dass die gemeindlichen Prognosen anhand von Geburtenzahlen sich von den tatsächlichen Verhältnissen wesentlich unterscheiden wegen den Zu- und Wegzügen. Priller vermutet, dass beim Wechsel in Häusern öfters Familien mit mehreren Kindern in die Gemeinde gekommen sind. Helmut Priller sagte aber auch, dass die rund 40 fehlenden Plätze nicht als Ausreißer bewertet werden dürfen: „Wenn wir nichts tun, dann werden uns jedes Jahr zwei Betreuungsgruppen fehlen.“ Für die Zukunftslösung bei der Kinderbetreuung will der Bürgermeister binnen drei Jahren einen neuen Kinderhort bauen, so dass dann auch die Schule ihre Räumlichkeiten mittelfristig zurückbekommt.

Kommunalunternehmen muss noch heuer gegründet werden

Dieser sportliche Zeitplan erfordert auch die Gründung eines Kommunalunternehmens noch in diesem Jahr. Priller erklärte, dass man in den nächsten Sitzungen die Regelungen für eine solche Gemeindetochter treffen müsse, so dass dieses Unternehmen schneller Projekte bauen könne wie eben den Kinderhort, ein Betreutes Wohnen oder eine zusätzliche Halle für den gemeindlichen Bauhof.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.