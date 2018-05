60 Jahre alte Kastanie in Palzing: Rettungsaktion mit offenem Ende

Seit über 60 Jahren steht in Palzing an der Haindlfinger Straße eine Kastanie. Einst mag sie prächtig gewesen sein, mit den Jahren allerdings sah der Baum trauriger und trauriger aus. Als nun im vergangenen Jahr die große Straßensanierung im Ort anstand, musste man sich entscheiden: Soll der Baum erhalten werden oder nicht?

Palzing– Die Bürger hatten dazu eine klare Meinung: Der Baum muss bleiben. „Er stand schon immer da“, sagt eine Anwohnerin, die seit über 40 Jahren mit Blick auf die Kastanie lebt. Und weil die Gemeinde Zolling versucht, die Wünsche ihrer Bürger zu erfüllen, ließ man ein Gutachten vom Landkreis erstellen. Die Wurzeln wurden frei gelegt und geprüft. Das Ergebnis: Der Baum ist stark verkümmert und liegt gut zehn Jahre in seiner Entwicklung zurück. Der Grund: Die Pflanzinsel ist zu klein, der Baum bekam also zu wenig Wasser und zu wenig Nährstoffe, stattdessen floss Schmutzwasser von der Straße in die Pflanzinsel. „Wir dachten, er ist krank, dabei war er einfach nur ausgehungert“, sagt Bürgermeister Max Riegler. Das Gutachten riet dazu, die Pflanzinsel zu vergrößern, mehr Grünfläche um den Baum zu legen und Substratsäulen in den Boden einzulassen, um wichtige Nährstoffe zu liefern. Allerdings ohne Garantie, dass der Baum überlebt. Das Risiko ging man ein und baute dem Baum für 7500 Euro ein neues Zuhause. Die Dünger-Säulen werden dann im Herbst eingesetzt.

Aktuell sieht die Kastanie noch ein wenig mitgenommen aus, hat aber schon geblüht, wie die Anwohnerin berichtet. Sie wertet das als gutes Zeichen und freut sich, denn die Kastanie gehört zu Palzing. Jetzt kann man dem Baum nur viel Kraft und Durchhaltevermögen wünschen. Die Palzinger Bürger würde es freuen.