Abschied nicht nur von den Zollinger Schülern: Auch Rektor Bauer geht

Zolling– Es war ein schöner und wichtiger Tag für die Zollinger Mittelschüler: der Tag der Zeugnisübergabe und des Abschieds von ihrer Schule. Ganz persönliche Abschiedsgrüße sendeten sie diesmal an Rektor Richard Bauer. Für diesen ging mit der Abschlussfeier seine langjährige Amtszeit an der Grund- und Mittelschule Zolling zu Ende.

„Man muss gehen, wenn es am Schönsten ist“, sagte Schülersprecherin Veronika Bader (10M a). Fast schien es, dass sie in ihren bewegenden Abschiedsworten nicht nur ihre Mitschüler ansprechen wollte, sondern auch den Mann, der die Schule über viele Jahre auf Kurs gehalten hat: Rektor Richard Bauer. Aus dem am Anfang der Schulzeit gefürchteten Rektor sei für sie einer geworden, der sie im Schulalltag unterstützt und respektiert habe. Mit bewegter Stimme schilderte die Schülersprecherin die vielen Stationen, die die Schüler die Jahre über zusammengeschweißt hätten. „Wenn sich eine Tür schließt, so öffnet sich eine neue“, meinte sie. „Lasst uns gemeinsam durch gehen.“

Auf der Zielgerade richtig Gas gegeben

Viel Fleiß zeichnete den Abschlussjahrgang heuer aus. Viele hätten auf der Zielgeraden noch einmal richtig Gas gegeben, meinte Rektor Bauer. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Stolze 98 Prozent der Schulabgänger durften den Mittleren Schulabschluss entgegennehmen. Von den Schülern der neunten Klasse erreichten 28 von 40 Teilnehmern den Qualifizierenden Abschluss, eine Quote von 70 Prozent, freute sich Bauer. Ein abwechslungsreichen Programm mit vielen Höhepunkten hatten die scheidenden Schüler vorbereitet. Ganz launig war das beim „Lehrerraten mit Kinderfotos“. Der Name des jeweiligen Lehrers sollte anhand von Fotos aus der Kindheit erraten werden. Klar, dass es da viele Lacher gab.

„Die Geschichte des Lebens“ erzählten die Abschlussschüler der Klasse 9b. Eine hohe Vase aus Glas füllten sie mit Tennisbällen, kleinen Kieselsteinen, Sand und dem Inhalt von zwei Flaschen Bier. Die Tennisbälle symbolisierten die „wirklich wichtigen Dinge im Leben“, erklärten sie. Die Familie und Freunde zum Beispiel. Die Kieselsteine, die in die Zwischenräume rieselten, stünden für die Dinge wie Ausbildung und Arbeit. Mit dem Sand seien Dinge gemeint, die man nicht unbedingt brauche. Die Aussage dahinter: „Verschwende dein Leben nicht mit Dingen, die unnütz sind.“ Ganz wichtig im Leben: Zeit für ein Bier mit guten Freunden müsse immer sein. Romina Bruckmeier vom Elternbeirat der Schule legte den Jugendlichen ans Herz: Es gehe im Leben „auffi und obi“. Auch wenn etwas nicht auf den ersten Versuch erfolgreich sei, weitere Chancen gebe es immer. Und: „Ihr müsst nicht alleine kämpfen. Es gibt immer jemand, der den Weg mit euch teilt.“

„Verliert nie den Durst nach neuem Wissen“

Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Max Riegler gab den Abschlussschülern mit auf den Weg: „Verliert nie den Durst nach neuem Wissen.“ Und: „Nutzt Chancen, die euch das Leben bietet.“ Nach der Zeugnisvergabe heimste die Lehrerband noch viel Beifall ein, genauso wie eine Darbietung der Klasse 9 a: das schwarze Theater. Maria Martin

