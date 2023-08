Algen-Alarm im Anglberger Badeweiher: Gesundheitsamt spricht Warnung für Mensch und Tier aus

Beliebtes Freizeitziel bei Zolling

Auf das Baden im Anglberger Weiher nahe Zolling sollte in der nächsten Zeit verzichtet werden: Das Gesundheitsamt Freising warnt vor bedenklichen Algen im Wasser.

Zolling - Das Sommerwetter ist zurück, doch nun muss das Gesundheitsamt Freising eine Warnung an alle Badegäste in der Region aussprechen: Am Donnerstag sei bei einer Begehung am Anglberger Weiher (offizieller Titel: „Badesee Anglberger Moos“) nahe Zolling eine Besiedlung mit Algen festgestellt worden. Es handle sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Burgunderblutalge, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung am späten Donnerstagnachmittag. Die Behörde empfiehlt, „dass man nicht baden sollte, solange das Blaualgenvorkommen besteht“. Dies gelte auch für Hunde.

Weiter heißt es: „Die Burgunderblutalge (eine Unterart der Blaualgen) lebt planktisch im Süßwasser, besonders in tiefen und geschichteten Kaltwasserseen, beispielsweise in alpennahen Seen wie dem Simssee oder dem Ammersee. Durch Umschichtung durch Erwärmung kommt es zum Aufsteigen der Burggunderblutalge (Planktohhrix rubescens) in die oberste Wasserschicht mit intensiver Rotbraunfärbung.“ In solchen Fällen, so Landratsamts-Sprecher Tobias Grießer, werde die jeweilige Gemeinde in der Regel gebeten, mit Schildern darauf hinzuweisen: „Baden auf eigene Gefahr [...].“

In der Vergangenheit war es immer wieder zu Algen-Vorkommen am Anglberger Weiher gekommen, weshalb auch damals schon vom Baden in dem beliebten Freizeitgewässer abgeraten wurde. Die Qualität des Weihers war unter anderem auch Thema im Gemeinderat. Dort wurde moniert, dass die Uferbereiche des Weihers „von Jahr zu Jahr mehr verdrecken und verschlammen“, gerade bei warmen Temperaturen kippe das Wasser, und es gebe „eine sehr unangenehme Geruchsbildung“, was wiederum ein schlechtes Bild auf die Gemeinde werfe.

