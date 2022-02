Für Anna (11) aus Zolling: Geld für ihren Assistenzhund in Rekordzeit gesammelt - Eltern sind überwältigt

Unglaubliche Solidarität

Ein Paradebeispiel für Zusammenhalt und Solidarität: Von der FFW Zolling initiiert, haben sich unzählige Menschen an der Spendenaktion für Anna und ihren Assistenzhund beteiligt.

Zolling – Es ist vollbracht: Im Sommer wird die kleine Anna (11) ihren Assistenzhund umarmen können. Danach wird das Leben für die junge Zollingerin und ihre Eltern Juan und Martina Verdu leichter werden. Am Freitag übergab die Feuerwehr Zolling als Abschluss der Spendenaktion einen Scheck über 11 000 Euro, mit dem die Familie Verdu die Kosten für die Anschaffung und die Ausbildung eines Labradors endgültig decken kann.

Und dann gab’s noch zwei „Zuckerl“ dazu. 15 000 Euro hatten die Verdus bereits über einen Spendenaufruf gesammelt. 7000 Euro hatten dann, wie berichtet, die Freimaurerloge „Theodor zur festen Burg“ aus Ingolstadt und der Bavaria Shrine Club beigesteuert. Diese 7000 Euro zusammen mit dem, was die Freiwillige Feuerwehr Zolling bei ihrer Christbaum-Sammelaktion und durch ihren Spendenaufruf gesammelt hat, ist also die Summe, die noch gefehlt hat.

Zeitungsartikel hat Spendenaktion so richtig ins Rollen gebracht

Christian Sellmaier, der Vorsitzende des Zollinger Feuerwehrvereins, blickte bei der Scheckübergabe am Freitag im FFW-Haus zurück: Ein FT-Artikel über die Aktion und über die kleine Anna habe die Sache „so richtig ins Rollen gebracht“. Die Feuerwehr habe auf allen Social Media-Kanälen um Spenden geworben, die Zuwendung der Freimaurer habe die Sache ein großes Stück weitergebracht, außerdem sei peu à peu Geld auf das Spendenkonto geflossen. Nun habe man also erfreulicherweise die noch fehlenden 11 000 Euro zusammengebracht – auch dank einer großzügigen Spende der Kameraden von der FFW Anglberg.

Zollinger FFW hat mehr gesammelt als nötig: Jetzt gibt‘s die Erstausstattung dazu

Wie Sellmaier verkünden konnte, habe man sogar 700 Euro mehr „eingenommen“ als benötigt. Was tun? Dafür gab’s Gutscheine beim Fressnapf und beim Landhandel, um dort die „Erstausstattung“ für den Assistenzhund beschaffen zu können.

Bürgermeister zahlt das erste Jahr Hundesteuer aus eigener Tasche

Zur Abschlussveranstaltung der Spendenaktion war auch Bürgermeister Helmut Priller gekommen, lobte den Zusammenhalt in der Gemeinde und versicherte: „Da steht die Feuerwehr ganz vorne.“ So ein speziell ausgebildeter Hund, das wisse er von der Ganztagesbetreuung, sei ein „ganz wichtiges Werkzeug“ – und das im besten Sinn des Wortes, so Priller. Vor allem hoffe er, dass Anna mit dem Labrador den „besten Spielkameraden“ erhalte. Und weil die Gemeinde Zolling so „unverschämt“ sei, wie Priller witzelte, Hundesteuer zu verlangen, hatte er von sich persönlich den Betrag für das erste Jahr Hundesteuer in einem schönen Umschlag mitgebracht.

Anna muss sich noch bis zum Sommer gedulden

Martina Verdu war erfreut, begeistert und gerührt zugleich: Erst vor acht Jahren seien sie, Juan und Anna nach Zolling gekommen, und noch immer würden sie nicht sehr viele Leute kennen. Als sie erfahren habe, dass es so schnell gegangen sei, die notwendige Summe zusammenzubekommen, sei sie „fast vom Stuhl gefallen“.

An Pfingsten wird Anna nun ihren neuen vierbeinigen Freund und Assistenzhund treffen, im Sommer ist dann die Übergabe des Hundes geplant, der dem Mädchen mit seiner Autismus-Spektrum-Störung, die zu Überängstlichkeit führt, helfen und das Leben erleichtern soll.

