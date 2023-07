Antrag erneut abgelehnt: Zollinger Fußweg bleibt für Anwohner ein Ärgernis

Von: Andrea Hermann

Ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche ist der Fußweg zwischen Roider- und Rotnpeckstraße. © mam

Auch der dritte Antrag der Anwohner auf Schließung des Fußwegs zwischen Roider- und Rotnpeckstraße in Zolling wurde abgelehnt.

Zolling – Der Gehweg zwischen der Roider- und der Rotnpeckstraße in Zolling ist seit Jahren ein beliebter nächtlicher Treffpunkt für Jugendliche. Das Problem: Vermehrt liegen Unrat und Glasscherben auf dem Weg, zudem wird der vordere Bereich des Wegs „als Pissoir benutzt, und es wird auch teilweise in die Grundstücke der Anlieger uriniert“, gab Bürgermeister Helmut Priller in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats den Sachverhalt wider. Zudem befindet sich laut Schilderung der Anwohner des Öfteren Hundekot im Weg, und es gibt vermehrt Lärmbelästigungen in den Nachtstunden“. Deshalb stellten die Anwohner – wie schon im April und November 2021 – den Antrag, den Fußweg zu schließen.

Doch so einfach geht das nicht, denn der Fußweg habe „durchaus eine Notwendigkeit im Zollinger Verkehrsnetz“, so Priller. Eine Verkehrszählung hätte einst „einen Mittelwert von sieben bis acht Messungen pro Tag“ ergeben. „Somit ist bekräftigt worden, dass der Weg seine Bedeutung nicht verloren hat und er rechtlich nicht eingezogen werden kann“, betonte Priller.

„Ich glaube, dass es da keinen Frieden gibt, solange das Wegerl offen ist“, sagte Annemarie Neumair (CSU). Ihr Vorschlag: den Gehweg „zumachen, damit sich alles beruhigen und Frieden einkehren“ kann. Ins selbe Horn stieß Karlheinz Wolf (ÜWG): „Warum soll man den auflassen?“, fragte er in die Runde. Auch er plädierte: „zumachen für die Öffentlichkeit und a Ruah is“.

Verständnis für beide Seiten

Manfred Sellmaier (CSU) hatte für beide Seiten Verständnis: Er fände es „schade, wenn der Weg zugemacht wird, aber ich verstehe auch die Anlieger“. Er würde es begrüßen, wenn ein Jugendsozialarbeiter mit den Jugendlichen „Kontakt aufnimmt“ und eine Lösung für das Problem sucht. Noch gibt es eine solche Fachkraft aber nicht. Doch man habe bereits einen mobilen Jugendsozialarbeiter beantragt, der halbtags in der Gemeinde aktiv werden und sich „um die Jugendlichen, die sich nirgends zugehörig fühlen“, kümmern sollte, berichtete der Rathauschef. „Leider haben wir den passenden Bewerber noch nicht.“

Obwohl die Gemeinderäte durchaus Verständnis für die Anwohner haben, wurde der Antrag, den Fußweg zu schließen, mit 12:4-Stimmen abgelehnt.

