Appell an Zollings Abschluss-Schüler: Den Fokus jetzt auf das Schöne richten

Abschlussfeier an der Mittelschule Zolling

Endlich geschafft: In Zolling wurden die Abschluss-Schüler verabschiedet. Mit auf ihren Weg bekamen sie ihre Zeugnisse - und eine Menge guter Ratschläge.

Zolling - „Es ist nicht der Verstand, auf den es ankommt, sondern das, was ihn leitet.“ Mit einer Lebensweisheit des russischen Schriftstellers Fjodor M. Dostojewskij wurden die Absolventen der Mittelschule Zolling am Mittwoch verabschiedet. 58 Schüler traten in den 10. Klassen zum Mittleren Schulabschluss an, in den neunten waren es 31, die sich den Herausforderungen des qualifizierenden Schulabschlusses (Quali) stellten. Viel Lob gab es für die Schulabgänger von Schulleiter Thomas Dittmeyer und Bürgermeister Helmut Priller.

Ein ganz hervorragender Jahrgang durfte sich bei dem kleinen Festakt in der Zollinger Schulturnhalle über seine Zeugnisse freuen. Von den 58 Schulabgängern, die den Mittleren Bildungsabschluss angestrebt hatten, haben 57 bestanden. Stolze 98 Prozent, wie Dittmeyer anmerkte. In den neunten Klassen bestanden den „Quali“ 18 von 31 Angemeldeten. Insgesamt hätten den Endspurt in den 9. Klassen 25 von 31 geschafft, wie das die beiden Klassenleiterinnen Carolin Trost und Carola Eggensberger mit Stolz verkündeten. Trotz der Zeiten voller Unsicherheit, hätten es die Schüler geschafft, ihre Kräfte zu bündeln. Das Lernen auf dem digitalen Weg habe auch die Eltern gefordert, erinnerte Bürgermeister Helmut Priller. „Die Wohnzimmer wurden zu Klassenräumen, die Eltern zu Pädagogen.“ Den gut ausgebildeten jungen Menschen stünden jetzt alle Wege offen. Allerdings höre das Lernen nie auf. Man lerne ja nicht für die Schule, sondern für das Leben, zitierte das Zollinger Gemeindeoberhaupt den römischen Philosophen Seneca.

+ Die Besten der 10. Klassen: (vorne, v. l.) Max Raspl (1,56), Lilian Möhring (1,56), Lea Schubert (1,44), Tobias Edmaier (1,56) und Emely Menzel (1,67) sowie (hinten, v. l.) Carla Furchtsam (1,33) und Daniela Weigel (1,33). © Martin

Mit einer „Trainingszeit“ verglich Elternbeiratsvorsitzender Markus Binner die Schulzeit. Im Leben gehe es mal „auffe“ und mal „obe“, meinte er. „Verliert nie das Ziel aus den Augen.“ Und: „Segt’s das Schöne im Leben.“ Den Fokus dahin richten, riet er. Das konnte Schulleiter Thomas Dittmeyer nur bestätigen. „Haltet die Augen offen und schärft den Blick auf das, was kommt.“ Das Leben sei voller zweiter und dritter Chancen. „Erfolg und Misserfolg gehören dazu“, so Dittmeyer. „Die Schulfamilie ist stolz auf euch“, bekräftigte er.

Ausdrücklichen Dank richtete der Pädagoge auch an die Eltern, die während der Zeit des digitalen Unterrichts enorm gefordert gewesen seien. Und: „Haltet den Kontakt zueinander“, riet der Schulleiter seinen scheidenden Schülern.

„Viel Kraft“ hätten ihre Lehrkräfte für sie aufbringen müssen. Dafür wolle man danken, sagten die beiden Sprecher der 9. Klassen, Cheyenne Schmeidl und Mürsel Acikgöz, sowie Cecile Rosenberger (10 Mc) und Tobias Edmaier (10Ma). „Unsere Lehrer bedeuten uns viel“, verrieten die Absolventen.

Mit einem meditativen Impuls hatten die Religionspädagogen der Schule, Kathrin Sesselmeier, Marion Martinez-Mateos und Gunther Roth, die Entlassfeier eingeläutet und den Absolventen einen Segen zum Übergang in den neuen Lebensabschnitt gespendet. Elternbeiratsvorsitzender Markus Binner meinte: „Jetzt feiert erst einmal.“

Maria Martin

