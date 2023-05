Mode muss Spaß machen: Autorin Susanne Ackstaller aus Kirchdorf gibt Tipps für Frühjahrs-Garderobe

Bestens gelaunt war Texterin, Bloggerin und Familienfrau Susanne Ackstaller bei ihrer Lesung in Zolling. © Martin

Mode und Stil müssen Spaß machen. Wie das geht? Susanne Ackstaller aus Kirchdorf gab Tipps: aus ihrem Buch „Die beste Zeit für guten Stil“ und ihrem Modeblog.

Zolling – Edler Tüllrock, Oversize-Pullover und dazu eine Jeansjacke? Kann eine solche Kombination modisch sein? „Ja“, sagt Susanne Ackstaller. Dass auch Ungewöhnliches in der Mode durchaus angesagt ist, das kann kaum jemand besser vermitteln als die Texterin, Bloggerin und Familienfrau aus dem Ampertal. Kürzlich war sie für eine Lesung zu Gast in der Zollinger Gemeindebücherei. Von Passagen aus ihrem Buch „Die beste Zeit für guten Stil“ ließen sich zahlreiche Gäste inspirieren.

Spaß muss es machen – egal, ob man 20, 50 oder 70 Jahre alt ist. Oder noch älter! Ein bisschen freigeistig dürfe man in der Mode schon sein, meinte die Kirchdorferin. In ihrem Lifestyle- und Modeblog „Texterella“ nimmt die 57-Jährige vor allem diejenigen Frauen mit, die bereit sind, sich über die Konfektionsgröße 38 hinaus schön zu kleiden und sich wohlzufühlen. Ihr Buchprojekt „Die beste Zeit für guten Stil“ sei kein „klassischer Stil-Ratgeber“ und auch kein Stilguide. „Sie lesen darin nicht, welche Röcke man tragen soll, wenn man breite Hüften hat.“

Begeistert vom Buch „Die beste Zeit für guten Stil“ und von der Lesung waren die Frauen, die in die Gemeindebücherei Zolling gekommen waren, um Autorin Susanne Ackstaller aus der Nachbargemeinde Kirchdorf zu erleben. © Martin

Modisch neue Wege sei sie schon in jungen Jahren gegangen – aus Freude an schönen Materialien und bunten Stoff-Mixen. „Alles kann, nichts muss“, so ihre Devise in Sachen „Chic“. Auf eine Anfrage des Knesebeck-Verlags vor mehr als zwei Jahrzehnten, ob sie nicht Lust habe, ein Modebuch im Kolumnen-Stil für Frauen ab 50 zu schreiben, habe sie nach anfänglichem Zögern zugesagt, erinnert sich die Autorin und lacht. Das habe sich während einer Urlaubsreise auf einer Mittelmeerinsel ereignet.

20 Kleidungsstücke, die in keinem Kleiderschrank fehlen sollten, werden in dem Buch beschrieben. Dazu kommen Interviews mit Frauen, die davon berichten, wie sie zu ihrem Kleidungsstil gefunden haben. Welche Stücke das „gewisse Etwas“ verleihen, das erfuhren die Gäste in der Zollinger Gemeindebücherei im Laufe des Abends. Die „stummen Stars“ bei den Auftritten der Blues Brothers sei – ganz klar – die Sonnenbrille. Ein modisches Helferlein, das „selbstbewusst“ mache, wie Ackstaller meinte. Genauso, wie der Lippenstift. „Ich bin da, ich will gesehen werden“, das sei die Botschaft derjenigen Frauen, die ihn benutzten.

Mit Looks inspirieren, ohne den Konsum ständig anzuheizen

Dass man über Mode schreiben könne, auch mit Looks inspirieren und trotzdem den Konsum nicht ständig anheizen müsse, das sei ihr wichtig, so die Texterin. Mode brauche nicht teuer sein, wenn man Second-Hand einkaufe oder Kleidertauschbörsen besuche.

Übrigens: Sogar in der Bundeshauptstadt hat Ackstaller Spuren hinterlassen. In der Ausstellung „Berlin Global“, die vor zwei Jahren im Humboldt-Forum im Berliner Schloss eröffnet wurde, hänge ein großformatiges Bild von ihr. Zufall sei das gewesen, dass sie zu dieser Ehre gekommen sei. Aber stolz sei man da schon ein wenig darauf, meint sie.

Maria Martin

