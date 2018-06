Bauwerk, in dem „enorm viel Energie“ steckt

Großes Lob für einen gelungenen Neubau: Am Freitag wurde der Erweiterungstrakt der Grund- und Mittelschule Zolling offiziell eingeweiht.

Zolling – Dass mit dem 7,2 Millionen-Euro-Projekt einem zukunftsweisenden Schulmodell Rechnung getragen wird, darüber waren sich alle Festredner einig. Schulverbandvorsitzender Max Riegler und Schulleiter Richard Bauer konnten zum Festakt in der Schulaula zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Verstärkte Berufsorientierung, Ganztagsangebote und das immer wichtiger werdende Angebot an Mittagsbetreuung: Diese Anforderungen seien mit der Einführung der Mittelschulen in Bayern vor knapp zehn Jahren dringlich geworden, ließ Bürgermeister Max Riegler die Entstehung des Neubaus Revue passieren. Erhöhter Platzbedarf sei nötig gewesen. Da eine Sanierung des Mittelbaus der Schule nicht mehr wirtschaftlich gewesen sei, habe sich der Schulverband für einen Neubau stark gemacht.

Und dass dies die richtige Lösung gewesen sei und ein wegweisender Schritt in die Zukunft, das konnte auch Landrat Josef Hauner bestätigen. „Wir sind im Jahrzehnt der beruflichen Bildung angelangt“, meinte der Landkreischef. Neben moderner Schulküche, zwei großen Informatikräumen mit jeweils 20 Arbeitsplätzen bietet der Neubau Platz für drei Gruppen mit Mittagsbetreuung und drei Gruppen für die offene Ganztagsschule.

„Enorm viel Energie“ stecke in dem Neubau, lobte der Leiter der Staatskanzlei, Florian Herrmann. Die Zollinger Schule helfe, dass Kinder eigenverantwortlich ihren Platz in der Gesellschaft erobern könnten.

Viel Lob gab es auch für Schulleiter Richard Bauer, der die gesamte Baumaßnahme mit großer Fachkompetenz begleitet habe. Freilich waren es in erster Linie die Kinder, die den Festakt zu einem unvergesslichen Tag werden ließen. Gemeinsam mit ihren Lehrern hatten sie sich auf eine „Zeitreise“ durch die Geschichte der Zollinger Schule begeben. „Hoch soll sie leben“ unsere Schule, das war der Tenor bei dem alle begeistert einstimmten. Den kirchlichen Segen erhielt der Neubau durch den Zollinger Pfarrherrn Pater Ignatius und Christa Stegschuster von der evangelisch-lutherischen Gemeinde Freising.

Bei einem Tag der offenen Tür kann sich die Bevölkerung am Samstag zwischen 13 und 15.30 im neuen Gebäude umsehen. Und das Kommen dürfte sich lohnen: Es gibt viele Attraktionen und ein schönes Show- und Rahmenprogramm. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.