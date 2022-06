Bergstraße in Palzing ist jetzt ein Sanierungsfall

Nichts mehr übrig von der Asphaltdecke: Jetzt muss die Bergstraße in Palzing komplett erneuert werden. © Fuchs

An der Bergstraße in Palzing wird schon lange gearbeitet - Kanalsanierungen. Jetzt ist einiges Unvorhergesehenes passiert. Und das wird teuer.

Zolling – Es sollte eigentlich rasch erledigt sein: In mehreren Straßen im Zollinger Ortsteil Palzing standen Kanalsanierungen an. Auch die Bergstraße sollte zu diesem Zweck geöffnet werden. Eine eingehende Straßeninstandsetzung war im Zuge der Maßnahme jedoch nicht geplant. Nach Baubeginn durch die beauftragte Firma wurde vom Wasserzweckverband Paunzhausen kurzfristig beschlossen, sich in das Bauvorhaben einzuklinken: „Um die Straße nicht selbst noch mal komplett öffnen zu müssen, wollte der Wasserzweckverband die Wasserschieber und Hydranten auch gleich erneuern“, erklärte Helmut Priller den Grundgedanken. Die Folge durch die zusätzlichen Maßnahmen war jedoch, dass von der intakten Asphaltdecke nur noch einzelne Teilstücke übrig blieben. Was von der Bergstraße noch vorhanden war, bezeichnete Helmut Priller in der jüngsten Gemeinderatssitzung als einen „Flickenteppich“.

Mangelhaftes Material

Ein weiteres unerfreuliches Erwachen gab es bei den Betonrinnensteinen, die ursprünglich erhalten werden sollten: „Die Rinnensteine wurden in ein komplett mangelhaftes Betonbett gesetzt“, erklärte Priller das Defizit dieser Baustelle, „alle Steine waren nach dem Rückbau der Straße lose und teilweise verrückt.“ Zusätzlich merkte man nach dem Rückbau auch noch, dass die Frostschutzschicht in der gesamten Straße nicht den aktuellen Anforderungen entspricht. Aufgrund der nachträglich aufgetretenen Probleme wurde nun empfohlen, eine komplette Straßensanierung in der Bergstraße durchzuführen. „Es ist eine neue Frostschutzschicht zu erstellen, eine neue Entwässerungsrinne und eine komplett neue Asphaltdecke“, erklärte der Bürgermeister die entstandene Mehrarbeit.

67 000 Euro Mehrkosten

Und das kostet freilich. Es entstehen für die Gemeinde Zolling nun unerwartete Kosten in Höhe von rund 67.000 Euro. An den Mehrkosten wird sich der Wasserzweckverband Paunzhausen beteiligen, wie Priller in der Sitzung erklärte.

Pascale Fuchs