„Blaulicht-Empfang“: Innenminister Herrmann dankt Rettungskräften im Landkreis Freising

Von: Andrea Hermann

Ein Modell des anvisierten Katastrophenschutzlagers überreichte Kreisbrandrat Manfred Danner (r.) an Innenminister Joachim Herrmann. © Lehmann

Mit einem „Blaulicht-Empfang“ hat sich der CSU-Kreisverband Freising bei den vielen haupt- und ehrenamtlichen Rettungskräfte im Landkreis bedankt. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann war da.

Zolling – Bayern hat ein „starkes Netz des Ehrenamts“. Und darauf ist Staatsminister Florian Herrmann sehr stolz. Auch im Landkreis Freising engagieren sich viele Bürger haupt- und ehrenamtlich bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst, bei der Wasserwacht, beim THW und bei der Polizei. Ihnen allen galt der große Dank beim „Blaulicht-Empfang“, zu dem der CSU-Kreisverband Freising am Donnerstagabend ins Bürgerhaus Zolling geladen hatte. Mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann war auch „das oberste bayerische Blaulicht, der Sheriff“, gekommen, wie Florian Herrmann ihn betitelte.

Der Abend versprach für Joachim Herrmann ein Genuss zu werden: Die musikalischen Klänge des Musikvereins in Zolling einerseits und der sich ausbreitende Leberkäs-Duft andererseits stimmten ihn gut gelaunt. „Zwischen den beiden Genüssen steht nur meine Rede“, sagte er humorvoll zu den Ehrenamtlichen, die zum Ehrenabend gekommen waren.

Für ein Gespräch mit Innenminister Joachim Herrmann (2. v. l.) nutzte Freisings THW-Chef Michael Wüst (l.) den Blaulicht-Empfang. © Lehmann

„Es heißt zwar Blaulicht-Empfang, aber das sind Leute, die nie ,blau’ machen“, schickte der Innenminister sogleich ein Lob an die Gäste. Es folgte ein 34-minütige Rede, in der er Bayern als „sicherstes Bundesland“ herausstellte, ein Loblied auf die rund 450 000 Menschen in Bayern sang, die in den Hilfsorganisationen aktiv sind, die rund 45 000 Polizistinnen und Polizisten hervorhob, die rund um die Uhr für Sicherheit und Ordnung sorgen, und ein „Mindestmaß an Respekt gegenüber den Einsatzkräften“ forderte.

Kreisbrandrat fordert: „Keine Gewalt gegen Retter“

Letzteres war auch Kreisbrandrat Manfred Danner in seinem Grußwort ein großes Anliegen. Mit Blick auf die aktuelle Kampagne „Keine Gewalt gegen Retter“ sagte er: „Es ist bedauerlich, dass Einsatzkräfte zunehmend mit Aggression und Gewalt konfrontiert werden. Gemeinsam wollen wir ein deutlichen setzen: Wir verurteilen jegliche Gewalt gegen diejenigen, die bereit sind, ihr eigenes Leben für unsere Sicherheit zu riskieren. Es liegt in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sie ihre wichtige Arbeit ohne Angst und Bedrohung ausüben können.“ Danner nutzte den Blaulicht-Empfang zudem, um „unsere Einsatzkräfte zu würdigen, die jeden Tag unermüdlich ihr Bestes geben, um unsere Sicherheit und unser Wohlergehen zu gewährleisten. „Sie alle sind unsere wahren Helden, die sich selbstlos und mutig für das Gemeinwohl einsetzen.“

Ehrgeizige Pläne in Sachen Katastrophenschutzlager

Auch einen „weiteren Meilenstein“ wollte Danner an jenem Abend hervorheben: „Unser Landkreis hat ehrgeizige Pläne und strebt an, Pilotprojekt für Bayern zu werden. Mit der finanziellen Unterstützung des Freistaats Bayern könnten wir den ersten Standort der geplanten Katastrophenschutzlager für Bayern errichten, wie es auch im Katastrophenschutzkonzept 2025 vom Innenministerium vorgesehen ist.“ Dieses Zentrum, so Danner, werde eine zentrale Anlaufstelle für die Koordination und den Einsatz von Rettungskräften bei Großschadenslagen. „Dank seiner idealen Anbindung an die Autobahnen A9 und A92 sowie den Flughafen München könnte es ein strategischer Standort für die effiziente Verteilung von Hilfsgütern und eine noch schnellere Unterstützung in Krisensituationen sein“, betonte Danner. Der Kreisbrandrat überreichte Joachim Herrmann ein Modell des geplanten Projekts – „damit Sie sich an Freising erinnern, wenn der Freistaat die Gelder verteilt“, wie er sagte.

Ins Goldene Buch der Gemeinde Zolling durfte sich Innenminister Joachim Herrmann (M.) eintragen – im Beisein von Tanja Knieler (CSU-Ortsvorsitzende Hallbergmoos), Benedikt Flexeder (Vorsitzender des JU-Ortsverbands Haag-Zolling), Staatsminister Florian Herrmann, Zollings 2. Bürgermeister Gottfried Glatt, Maximilian Falkner (CSU-Ortsvorsitzender Zolling) und Bezirksrat Simon Schindlmayr (v. l.). © Lehmann

Dass das ehrenamtliche Engagement der Rettungskräfte „keine Selbstverständlichkeit“ ist, betonten Herrmann und Herrmann gleichermaßen. Als Beispiel nannten sie aus aktuellem Anlass das THW Freising, dass mit 27 ehrenamtlichen Kräften acht Tage lang in Slowenien im Einsatz war, um nach einer Unwetterkatastrophe zwei Behelfsbrücken zu bauen. Das sei ein „großartiges Aushängeschild“ nicht nur für das THW, lobte Florian Herrmann.

Das letzte offizielle Wort an diesem Abend hatte Simon Schindlmayr. Er weiß, dass die Vertreter der Hilfsorganisationen und deren Kollegen für das Ehrenamt „brennen“ und durch ihr unermüdliches Engagement „das Rückgrat der Gesellschaft“ sind.

