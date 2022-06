Bürgerfest Zolling wird zur bunten Sommersause

Für Jazzmusik sorgt beim Bürgerfest in Zolling die Pub Hoppers Jazz Band. © privat

Es wird ein buntes Straßenfest, das am Samstag, 9. Juli, in Zolling steigt. Das Bürgerfest ist in neues Gewand gehüllt. Und verspricht, ein tolles Spektakel zu werden.

Zolling – Es darf wieder gefeiert werden: In Zolling freut man sich auf das Bürgerfest 2022, das heuer am Samstag, 9. Juli, ab 16 Uhr in der Ortsmitte in einem völlig neuen Format über die Bühne gehen soll. Bürgermeister Helmut Priller kann es kaum erwarten, im Juli seine Idee von einem bunten Straßenfest zu verwirklichen. Und er hat viele Mitstreiter im Boot, die zum Gelingen der Sommersause beitragen sollen.

Es soll ein Fest für alle sein, egal welchen Alters, egal welcher Herkunft, ein buntes Treiben auf dem Rathausplatz und an der Moosburger Straße. Und da ist dann richtig was geboten. Schon vormittags kommen alle Kinder und Jugendlichen zum Zuge, die Spaß an Spiel und Bewegung haben. Dann startet auf dem Gelände der Grund- und Mittelschule nämlich eine Olympiade, und alle ab dem Grundschulalter sind eingeladen, mitzumachen. Gemeinderat Stephan Wöhrl zeichnet für die Organisation verantwortlich und sammelt gerade Ideen. Die Siegerehrung der jungen Olympioniken bildet am Nachmittag den Auftakt zum Bürgerfest. Damit beginnt der gemütliche Teil. Essen trinken, ratschen, lachen und vielleicht auch mal wieder tanzen: Das alles kann man auf dem Rathausplatz. Der wird an diesem Samstag mit Sitzgarnituren und Stehtischen zum großen Biergarten. Auf einer Bierinsel wird für kühlen Nachschub aus dem Fass gesorgt, der Musikverein Zolling bläst den Gästen ordentlich den Marsch.

Wem das zu traditionell ist, der kann gemütlich die Moosburger Straße in Richtung Kindergarten schlendern, vorbei an den zahlreichen Essensständen mit kulinarischen Köstlichkeiten. Neben Klassikern wie Pommes, Hendl und Steckerlfisch soll es auch die typischen Volksfestbrotzeiten wie etwa Käse, Brezn und Wurstsalat geben. Auch für süße Schmankerl ist gesorgt. Und beim Flanieren hört man dann vielleicht schon ein paar beschwingte Töne von der Pub Hoppers Jazz Band, die das Fest am anderen Ende bespielen wird. Da passt es gut, dass es auch eine Bar gibt, die mit prickelnden Sommerdrinks aufwartet. Für Service und Gastronomie zeichnen übrigens die örtlichen Vereine verantwortlich.

Zusammen sein und es sich miteinander gutgehen lassen – darum geht es an diesem Samstag, 9. Juli. Und dafür wollen sich alle Beteiligten aus dem ganzen Gemeindegebiet mächtig ins Zeug legen. Das Orga-Team besteht aus Monika Scholtys, Markus Bauer, Stephan Wöhrl, Martin Dauer, Christian Schneider und Christian Sellmaier. Auch der Gemeindechef hat alles im Blick. Und so verspricht das Bürgerfest 2022 eine bunte Sommersause zu werden – frei nach dem Motto: „Zam sei, guad geh lass’n.“ ft

Gut zu wissen

Die Pub Hoppers Jazz Band wurde 2008 in Freising als reine traditionelle Jazzband gegründet. Seit 2019 komplett neu besetzt und weiterentwickelt, spielen die Musiker neben Klassikern der Swing Literatur auch mitreißenden Dixieland, Easy Listening Hits, mitunter fetzige wie gemächliche Latin Nummern, aber auch Smoothjazz und Ragtime. Alles herrlich unverkrampft, schön, nie langweilig und mit ausgesprochener Spielfreude interpretiert, ob Instrumental oder mit Gesang. Musikgenuss vom Feinsten eben. Bandleader und Gründer ist Berni Thomas, der sich einst in der Heimatstadt mit Bands wie Schneider Combo (2004 bis 2016) oder Berni & Konsorten (seit 2008) sowie Dixie To Go (seit 2016) einen Namen gemacht hat. Um sich versammelt hat er wahre Könner an ihren Instrumenten, die alle die Liebe zur großen Bandbreite der Jazzmusik ganz wunderbar teilen. (ft)