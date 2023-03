Bürgerversammlung: Keine Schulden mehr, aber dafür 100 neue Zollinger

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Gespannt lauschten die Zollinger bei der gut besuchten Bürgerversammlung am Mittwochabend im Bürgersaal den Ausführungen von Rathauschef Helmut Priller. © Beschorner

Die Gemeinde wächst. 5254 Einwohner zählte Zolling 2022 – knapp 100 mehr als im Vorjahr. Und 100 Bürger waren auch am Mittwoch zur Bürgerversammlung gekommen.

Zolling - 126 Folien umfasste die Powerpoint-Präsentation des Gemeindechefs, die mit „Daten & Zahlen“ begann und mit einem „Herzlichen Dank“ endete. Eine wichtige Zahl stand ziemlich am Anfang des Vortrags von Bürgermeister Helmut Priller: Der Anteil der ausländischen Mitbürger im Gemeindegebiet sei im Jahr 2022 von 16,9 Prozent im Jahr davor auf 18,8 Prozent gestiegen. Derzeit leben 981 Ausländer im Gemeindegebiet.

Im Jahr 2022 seien 14 Ehen geschlossen worden (fünf weniger als 2021), allerdings auch 23 geschieden (fast doppelt so viele als in 2021). Mit einem Durchschnittsalter von 41,3 Jahren ist die Zollinger Bevölkerung jünger als in Bayern (44,1 Jahre) und im Landkreis (41,8 Jahre).

126 Folien mussten vom Rathauschef abgearbeitet werden

Weitere Zahlen betrafen die Finanzlage der Gemeinde: Einer Rücklage von rund 22 Millionen Euro Ende 2022 stünden Schulden in Höhe von null Euro gegenüber, so die frohe Botschaft des Rathauschefs. Einen Bereich, für den die Gemeinde all das schöne Geld ausgibt, erläuterte Priller näher: Jugend und Bildung. Der gemeindliche Nettoaufwand für Kindergärten, Krippe, Hort und Kinderstüberl habe sich im Jahr 2022 auf immerhin über 1,3 Millionen Euro belaufen. Der Anteil der Gemeinde Zolling am Schulneubau habe sich über die Investitionskostenumlage des Schulverbandes inzwischen auf zwei Millionen Euro summiert, rechnete Priller vor.

Und schon war der Übergang zu gemeindlichen Maßnahmen und Projekten geschafft. Priller blickte beispielsweise auf das demnächst bezogene Gewerbegebiet Ost, auf den kurz vor der Realisierung stehenden Bebauungsplan für die 55 500 Quadratmeter Gewerbefläche bei Harland und auf den in Aufstellung befindlichen B-Plan Anglberg-West für weitere Wohngebäude.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Weiter ging es mit Tiefbaumaßnahmen, vor allem auch im Bereich der Wasserversorgung, und mit Hochbau-Projekten. Die Inbetriebnahme der zwei PV-Anlagen auf der Kläranlage und auf dem Rathausdach waren da besonders erwähnenswert, erzeuge man doch so knapp 50 000 Kilowattstunden regenerativen Strom pro Jahr.

Ein wichtiges Thema, dem Priller am Mittwoch Raum gab, war das geplante seniorengerechte Wohnen. Der dafür eingesetzte Arbeitskreis habe einen dreistufigen Umsetzungsplan entworfen, der ab 2024 die Einrichtung eines Sozialbüros, dann einen Tagespflegestützpunkt mit 18 Pflegeplätzen und schließlich die kommunale Wohnanlage mit 30 Wohneinheiten vorsehe. Priller versicherte, dass es die bessere Variante sei, so eine Wohnanlage als Gemeinde selbst zu errichten als sie einem gewinnorientierten Investor zu übergeben. Ziel für heuer sei es, ein geeignetes, am besten 3000 Quadratmeter großes Grundstück im Ortsbereich zu finden, und ein Kommunalunternehmen zu gründen.

Zahlreiche Investitionen in Projekte des Bereichs Sport und Freizeit

Gerade nach Zeiten, in denen die Corona-Pandemie das Leben bestimmt hatte, war der Abschnitt „Feste & Feiern“ in Prillers Vortrag wichtig. Ebenso wichtig wie Investitionen in Projekte des Bereichs Sport und Freizeit: Die Neuerungen an der Freizeitanlage am Anglberger Weiher, die geplante Dirtpark- und Pumptrackanlage beim Anglberger Weiher, der Beschluss, bei Oberappersdorf einen Dirtpark und einen Bolzplatz zu errichten, oder auch alles, was man in Palzing zur Aufwertung von Freizeiteinrichtungen getan habe, zählte Priller auf.

Bürgermeister Helmut Priller (l.) und VG-Leiter Eugen Altmann führten durch die Bürgerversammlung. © Beschorner

Viel Lob gab es für die Arbeit des Helferkreises mit seinen 40 Mitgliedern, die rund 120 Personen aus zwölf Nationen und 110 Geflüchtete aus der Ukraine betreuen. Und schließlich noch die Feuerwehr: 53 000 Euro habe die Gemeinde für Ausrüstung und Ersatzkleidung im vergangenen Jahr ausgegeben, zudem sei vor wenigen Wochen das neue TLF 3000 eingetroffen. Am 23. April werde das 320 000 Euro teure Gefährt offiziell geweiht, sagte Priller.

Weitere wichtige Termine in 2023, für die der Bürgermeister die Werbetrommel rührte: das Stadtradeln vom 18. Juni bis 8. Juli, die Aktion Saubere Landschaft am Samstag und die Ausstellungen im Zollinger Rathaus.

„Dauerlärm bis spät in die Nacht“: Kritik an Flugrouten

Eine der vorab eingegangenen Fragen drehte sich um die An- und Abflugrouten am Münchner Flughafen. Die, so Anton Bauers Eindruck, könnten anders gelegt werden, damit die Hauptorte Zolling, Palzing, Kirchdorf oder auch Haag nicht mehr einem ausgesetzt wären.