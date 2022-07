Nach Corona-Zwangspause: CSU Zolling möchte bewährte Veranstaltungen wieder aufleben lassen

Die Delegierten für die Landtags- und Bezirkstagswahl 2023 wurden in der Jahreshaupversammlung des CSU-Ortsverbands Zolling gewählt: (v. l.) Bernhard Bauer, Theresia Brunner, Vorsitzender Maximilian Falkner, Elfriede Frühbeis, Gottfried Glatt, Annemarie Neumair und Wolfgang Radecker. © Martin

Nach der Corona-Zwangspause möchte die CSU Zolling bewährte Veranstaltungen wieder aufleben lassen. Auch denken die Verantwortlichen über neue Formate nach.

Zolling – Nach der langen Zeit der Corona-Einschränkungen ist das Bedürfnis groß, gewohnte Traditionsveranstaltungen in der CSU Zolling wieder zu beleben. Ein Herzenswunsch sei es, die politische Josefifeier in Zolling im nächsten Jahr wieder durchzuführen, sagte CSU-Ortsverbandsvorsitzender Maximilian Falkner – mit einer deftigen Brotzeit, Blasmusik und Bier sowie einem Ehrengast aus der „großen Politik“. In der Jahreshauptversammlung am Sonntagabend wurden auch die Kreisdelegierten zur kommenden Landtags- und Bezirkstagswahl im Herbst 2023 bestimmt.

„Wir sind nicht nur Teil der politischen Arbeit im Ort, sondern auch ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens“, betonte Falkner. Schafkopf-Turniere, After-Work-Party und regelmäßige Bürgerstammtische seien bisher immer gut angenommen worden. Ob man neue Formate anbieten werde, hänge von der Entwicklung der Pandemie ab. Beim diesjährigen „Stadtradeln“ sei man dabei, bei den Vorbereitungen zur Kinder-Olympiade im Rahmen des Bürgerfests auf dem Gelände der Grund- und Mittelschule habe man federführend mitgewirkt und beim alljährlich stattfindenden Sommerferienprogramm der Gemeinde biete man ebenfalls Veranstaltungen an.

Mit 56,6 Jahren liege man unter dem Altersdurchschnitt der Bundespartei, merkte Falkner an – obwohl der Ortsverband ruhig noch jünger werden könne, meinte er. Neue Mitglieder seien willkommen.

Die gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen im Gemeinderat lobte 2. Bürgermeister Gottfried Glatt. Einblick gab er in den derzeitigen Verlauf so manch brisanter Themen. Wegen Personalmangels sei eine Gruppe des Pfarrkindergartens geschlossen worden. Das Ordinariat als Träger der Einrichtung sei mit Nachdruck aufgefordert worden, neue Fachkräfte zu finden. Für 25 angemeldete Kinder könne derzeit keine Betreuung angeboten werden. Der Auftrag für die Kanalsanierung im Ort und den Ortsteilen sei vergeben. Weil auch die privaten Teilstücke des Kanalnetzes auf Dichtigkeit geprüft werden müssen, würden alle Hauseigentümer im Herbst Post von der Gemeinde bekommen, kündigte der Vize-Rathauschef an. Eine entsprechend Dichtigkeitsprüfung müsse erfolgen.

Gründlich durchdenken müsse man den Bebauungsplan für Wohnbebauung in Anglberg. Ein Parksystem entlang der Heilmaierstraße werde derzeit ausgearbeitet. Die Überquerung der Staatsstraße 2054 von Flitzing nach Zolling sicherer zu machen, das werde eines der Themen sein, über die man in der nächsten Sitzung sprechen werde, betonte Glatt. Ein Antrag der CSU-Fraktion auf Tempo 30 in allen Nebenstraßen der Ortsteile Oberappersdorf und Palzing sei im Gremium positiv aufgenommen und genehmigt worden.

Als neues Mitglied der Lokalen Aktionsgruppe Mittlere Isarregion (LAG) werde die Gemeinde bei öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen und Projekten finanziell unterstützt. Jeder einzelne Bürger könne Aktionen oder Projekte vorschlagen, ermunterte Glatt.

Maria Martin

