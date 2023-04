Die Gemeinde Zolling kann sich Wünsche erfüllen - dank zehn Millionen Euro, mit denen niemand gerechnet hat

Von: Nico Bauer

Teilen

Zolling hat überraschenderweise zehn Millionen Euro mehr in der Gemeindekasse. © dpa

Zolling hat mehr Geld als erwartet: Die Gemeinde wurde überrollt von einer hohen Gewerbesteuereinnahme. Im vergangenen Jahr lag die Kommune mehr als zehn Millionen Euro über dem Planwert.

Zolling - Das ermöglicht einen entspannten Haushalt 2023, in dem man die Infrastruktur der Gemeinde ausbauen möchte. Der Bürgermeister berichtete, dass man im vergangenen Jahr mit 5,5 Millionen Euro Gewerbesteuer rechnete und am Ende lag man im Rechnungsergebnis bei knapp 16 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt stieg von 14,6 (Plan) auf 24,4 Millionen Euro (Ergebnis) an – mit 10,7 Millionen Euro Zuführung zum Vermögenshaushalt.

Das hatte dann zur Folge, dass man auch 8,6 Millionen Euro den Rücklagen zuführen konnte. „Das ist sehr gut“, sagte Kämmererin Rockermaier. Sie machte aber auch deutlich, dass man heuer nicht noch einmal mit einer so gewaltigen Einnahme rechnen könne. Bei der Gewerbesteuer hat man nun 7,5 Millionen Euro angesetzt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Mit vollen Hosen kann man gut stinken“, witzelte Bürgermeister Helmut Priller mit Blick auf die Situation im Haushalt. Angesichts des Vorjahreserfolges ist es auch kein großes Drama, dass man heuer den Verwaltungshaushalt nicht decken kann. Vom Vermögenshaushalt werden 1,8 Millionen Euro zurückgebucht für den finanziellen Ausgleich in der Verwaltungstätigkeit. Hier hat die Gemeinde Zolling schon den Puffer eingeplant für den noch offenen Tarifabschluss der Angestellten im öffentlichen Dienst sowie bei den Energiepreisen.

Rekordausgabe: Kreisumlage

Eine Rekordausgabe sind 5,0 Millionen Euro Kreisumlage. Eine wesentliche Investition in diesem Jahr sind die mit 5,3 Millionen Euro veranschlagten Grundstückskaufe. „Das ist auch eine Form der Vermögensanlage“, betonte Priller. Bei den Gesprächen über mehrere Flächenkäufe sei man bereits sehr gut vorangekommen. Weitere große Investitionen erfolgen heuer für die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung (390 000), Sportanlagen (381 000 Euro), Brandschutz (360 000) oder Straßenbau (303 000). Bei den Sportanlagen ist unter anderem die Errichtung eines Dirtparks oder eine Kunststoff-Eislaufbahn geplant. Bürgermeister Helmut Priller zeigte sich sehr zuversichtlich: „Wir können unsere gemeindliche Infrastruktur weiter ausbauen und uns so manchen länger gehegten Wunsch auch noch erfüllen.“ Nach dem Geldregen aus dem Vorjahr startete die Gemeinde Zolling mit 21,9 Millionen Euro Rücklagen in dieses Jahr.

Heuer ist eine Entnahme von 10,8 Millionen Euro vorgesehen, sodass in der Rechnung des Haushaltes 11,1 Millionen Euro Ersparnisse übrig bleiben. Die seit dem Jahr 2018 schuldenfreie Gemeinde Zolling wird dies wohl auch auf absehbare Zeit bleiben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.