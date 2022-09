Dirtpark Nummer 2 auf Zollinger Gemeindegebiet abgesegnet

Von: Andreas Beschorner

Dirtparks sind in zahlreichen Gemeinden die Attraktion für sportliche Kinder und Jugendliche – wie hier in Kirchseeon. Zolling genehmigte jetzt den zweiten. © Stefan Rossmann

Der eine ist noch nicht realisiert, da folgt schon der Bauantrag für den nächsten: Die Gemeinde Zolling baut einen zweiten Dirtpark - dieses Mal in einem Ortsteil der Gemeinde.

Zolling - Den Bauantrag für einen Pumptrack samt Dirtpark neben dem Anglberger Weiher (wir haben berichtet) hat die Gemeinde Zolling gerade eingereicht. Und bald wird der nächste Bauantrag dieser Art folgen: Der Gemeinderat hat am Dienstag einstimmig beschlossen, 16 000 Euro für einen weiteren Dirtpark in die Hand zu nehmen. Der soll auf dem östlichen Teil des Bolzplatzes in Oberappersdorf entstehen.

Bereits im Juli war der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung über das Ansinnen informiert worden, auf dieser Fläche einen Dirtpark zu errichten. Das Vorhaben, so berichtete Bürgermeister Helmut Priller, sei auf Zustimmung gestoßen, der Gemeinderat hatte die dafür benötigte Summe in Höhe von 16 000 Euro in Aussicht gestellt. Jetzt also die öffentliche Beratung über das Projekt, für das Simon Moratz die Federführung hat.

Der Mann, der sich als BMX-Fahrer deutschlandweit einen Namen gemacht hat, will zusammen mit den Jugendlichen und Eltern auf dem rund 3000 Quadratmeter großen Areal einen Dirtpark errichten, der aus verschiedenen Elementen besteht: Sprünge, Wellen, Kurven – das alles auf verschiedenen Streckenführungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die die Nutzung sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene ermöglichen. 274 Meter lang soll der Pumptrack werden.

Dafür sind Erdarbeiten notwendig, wobei die aus Erdreich geformten Wellen und Kurven mit einer Schicht aus Sand und Kalksteinbrechsand überzogen werden. Dadurch werde die Anlage wartungsärmer und sei außerdem auch bei feuchter Witterung befahrbar – und zwar für Kinder- und Laufräder, für BMX-Fahrer, Mountainbiker und auch für Straßenradfahrer. Für Skateboards, Scooter und Inline-Skates ist der Dirtpark allerdings nicht geeignet.

Nutzer sollen mitreden dürfen

Wichtig: Eltern und Jugendliche sollen in der Bauphase miteingebunden werden, der Dirtpark in Oberappersdorf soll ein Gemeinschaftsprojekt sein. Und deshalb sind auch die Kosten für die Anlage überschaubar: Laut Angebot von Simon Moratz geht man von Bruttokosten in Höhe von 17 700 Euro aus, der Gemeinderat beschloss nun auch in öffentlicher Sitzung, 16 000 Euro dafür locker zu machen.

Unterhaltskosten trägt die Gemeinde

Außerdem verpflichtet sich die Gemeinde, die laufenden Kosten für Wartung, Überwachung und Instandsetzung zu übernehmen: 1600 Euro pro Jahr dürften dafür fällig werden. Priller sprach von einer „sehr engagierten Truppe“, die das Projekt umsetzen wolle. Wortmeldungen aus dem Gemeinderat gab es dazu keine – und auch keine Gegenstimme.

Die Realisierung des Dirtparks in Oberappersdorf dürfte wohl noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Moratz & Co. rechnen mit einer Bauzeit von einer Woche.

