Drei Pionierinnen

Das Zollinger Kinderstüberl ist eine tragende Säule in der Kinderbetreuung der Gemeinde. Die Frauen, die die Einrichtung im Keller der Schule gegründet haben, werden jetzt ausgezeichnet. Nach den Anfängen gefragt, schwelgen sie in wunderbaren Erinnerungen.

Zolling – Als Resi Seibold den Zeitungsartikel über die Eröffnung des Zollinger Kinderstüberls aus dem Jahr 1992 entdeckt, sprudeln nur so die Erinnerungen aus ihr heraus. „Der Bub da“, sagt sie und zeigt auf einen kleinen türkischen Jungen, „der ist heute Staatsanwalt.“ Es schwingt Stolz in ihrer Stimme mit. Dieser Junge war damals mitunter der Auslöser für vier engagierte Frauen, das Zollinger Kinderstüberl zu gründen. Drei von ihnen – neben Resi Seibold sind das Marlene Toth und Elisabeth Goletz – haben jetzt das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für ihre Verdienste im Ehrenamt bekommen. Die vierte im Bunde, Roswitha Wiesheu, hat die Auszeichnung schon vor einigen Jahren erhalten.

So ganz wohl ist den drei Frauen nicht, dass man nun ihr Engagement in den Mittelpunkt stellen will. Und das reicht weit über die Gründung des Zollinger Kinderstüberls hinaus. Die Frauen waren und sind in Vereinen aktiv und haben sich stets für ihre Mitmenschen eingesetzt. Aber das Kinderstüberl ist sicher ihr größtes Projekt und heute eine wichtige Säule in der Kinderbetreuung. Damals, 1992, da waren sie aber eher Pioniere, wie Seibold sagt. „Ein Hort war auf dem Land damals einfach nicht üblich“, erinnert sich Marlene Toth zurück. Dennoch hatten sich auch dort die Zeiten schon verändert, immer mehr Mütter waren berufstätig und suchten Betreuung nach der Schule. Zudem gab es zahlreiche Kinder mit Migrationshintergrund, die kaum deutsch sprachen. Das wollten die Frauen ändern. „Der Bedarf war eindeutig da“, sagt Toth. Das zeigte dann auch eine Umfrage, die man unter den Eltern gemacht hatte. Das Ergebnis: 40 Kinder benötigten ein Hort-Angebot. „Die Nachfrage war viel größer, als wir gedacht haben“, erinnert sich Seibold, denn die Frauen hatten für den Anfang mit 25 Plätzen gerechnet. Also krempelten sie die Ärmel hoch und machten sich ans Werk. Jede brachte seine Talente und Stärken in die Arbeit ein. Die Netzwerkarbeit und Kontakte zu Politik kamen von Roswitha Wiesheu und Marlene Toth, Elisabeth Goletz brachte als Bankkauffrau das kaufmännische Geschick mit und Resi Seibold, selbst Erzieherin, erarbeitete das pädagogische Konzept. „Ich konnte endlich einen Hort schaffen, wie ich ihn mir vorgestellt habe – und es sollte kein normaler Hort sein, das stand für mich aus meiner Erfahrung fest“, sagt Seibold. Von Anfang an war die Grundidee die der „helfenden Mütter“, die fest in die Betreuung eingebunden waren. Voraussetzung war, dass man mindestens ein Jahr lang blieb. „Viele blieben 15 Jahre“, sagt Seibold lachend. Überhaupt lachen die Frauen viel, wenn sie über diese Zeit reden. „Ich habe so wahnsinnig viel gelernt“, sagt Elisabeth Goletz und die anderen nicken zustimmend. Von der Gründung eines Vereins bis hin zu Personalangelegenheiten war da alles dabei. Aber all das Organisatorische hielt die Frauen nicht ab von ihrer Mission. Im April war die Idee geboren, im September des gleichen Jahres eröffnete das Zollinger Kinderstüberl in den Kellerräumen der Schule. Leiterin war Resi Seibold, zusätzlich war eine Kinderpflegerin angestellt. Und damit hatte die Erfolgsgeschichte ihren Lauf genommen.

Heute sind es bis zu 54 Kinder, die nach der Schule ins Kinderstüberl kommen, und auch der Personalstab ist entsprechend gewachsen. Die Frauen haben da in einem ehrenamtlichen Kraftakt etwas Wichtiges für Zolling geschaffen, aber davon wollen sie nichts hören und winken bescheiden ab. „Es tut ja auch gut, aktiv zu sein. Es macht mich zufrieden. Also hab ich ja auch immer etwas davon gehabt“, sagt Seibold und die beiden anderen stimmen zu.

Ja, es sei die ersten Jahre viel Arbeit gewesen. Man habe im Tun gelernt und sei ständig auf neue Probleme gestoßen. Aber die Frauen haben zusammengehalten, hatten gute Ideen – und auch viel Unterstützung. „Verwandte und Bekannte haben wir einfach mit eingebunden“, erinnert sich Seibold und wieder lachen alle. „Unsere Männer mussten viel helfen“, fügt Marlene Toth an. Und weil den Frauen ohne Ehrenamt nicht genug los wäre im Leben, sind sie noch heute engagiert: Elisabeth Goletz kümmert sich nach wie vor um die Finanzen im Verein, Marlene Toth ist unter anderem Deutschpatin für Migrationskinder an der Schule und Resi Seibold gibt Deutschunterricht für ausländische Mütter. Chancen schaffen, Zukunftsperspektiven und etwas zurückgeben, das macht die Drei glücklich. Und etwas von diesem Glück schenken sie weiter, einfach so.