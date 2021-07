Keine Luftfilter für Zollings Schule: „Es freut mich, dass wir nicht einstimmig der Herde nachlaufen“

Schulverband lehnt Kauf der Geräte mit 4:4 Stimmen ab

Von Andrea Beschorner schließen

Während die Zollinger Kitas Luftfiltergeräte bekommen, hat die Zollinger Grund- und Mittelschule eine Absage kassiert.

Zolling - Die Kitas der Gemeinde Zolling bekommen Luftfilteranlagen – das hat der Gemeinderat kürzlich beschlossen (wir haben berichtet). Anders sieht es da bei der Grund- und Mittelschule aus: In der Schulverbandsversammlung am Donnerstag – eine Sondersitzung eigens zu diesem Thema – waren vier Verbandsmitglieder für die Anschaffung der Geräte. Ebenso viele waren aber auch dagegen – und damit erteilte man dem Ganzen mit 4:4 Stimmen eine Absage. Eingangs hatte Bürgermeister Helmut Priller deutlich gemacht, dass er dem Ganzen kritisch gegenüber steht – obwohl er im Gemeinderat für die Anlagen in den Kitas gestimmt hatte. Sein Hauptargument am Donnerstag: „Ich ziehe nicht nur die Luft durch den Raum, sondern auch die Viren. Das geht technisch nicht anders. Das ist mein größtes Bedenken: dass die Luft eher verquirlt, statt gereinigt wird.“ Zudem sei beim Probelauf der Luftaustausch in den vorderen Reihen nicht mehr messbar gewesen, erklärte Priller, der aber auch betonte: „Jede einzelne Infektion, die wir durch solche Geräte verhindern können, ist das Geld wert, ohne Frage.“ Am Ende stimmte er aber doch dagegen, ebenso wie Schulverbandsmitglied Manuela Flohr (Lehrerin an der Grund- und Mittelschule Zolling), Schulverbandsmitglied Helga Schöffmann aus Freising und Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer.

Für die Luftfiltergeräte ausgesprochen hatten sich hingegen Attenkirchens Rathauschef Mathias Kern, Wolfersdorfs 2. Bürgermeister Bernhard Schweiger, Haags Gemeindechef Anton Geier und Zollings Gemeinderätin Julia Dichtl. Nach der Abstimmung war Priller sichtlich erfreut über das Ergebnis, betonte denn auch: „Es freut mich, dass wir nicht einstimmig der Herde nachlaufen.“

Was den Schulverbandsvorsitzenden und Bürgermeister Priller vor der Abstimmung aber noch wichtig war zu erklären: „Für die Grund- und Mittelschule Zolling haben wir für kommendes Jahr eine stationäre Lüftungsanlage ins Auge gefasst. Sollten wir heute für die mobilen Geräte stimmen, hoffe ich, dass das nicht zum Gegenargument für die wirklich tolle, effektive Anlage wird.“ Die werde nämlich mit 80 Prozent von staatlicher Seite gefördert. Zudem werde bei diesen Anlagen die Luft samt möglicher Viren nicht quer durch den Raum gezogen, sondern über den Köpfen der Kinder abgesaugt.

Nach der Abstimmung appellierte Priller an die Verbandsmitglieder, noch stichhaltige Argumente gegen die mobilen Luftfiltergeräte zu sammeln, um bei einer möglichen Konfrontation mit den Eltern die Entscheidung klar und schlüssig begründen zu können. Helga Schöffmann sprang Priller da zur Seite, nannte etwa die Tatsache, dass man auch mit Luftfiltergeräten noch lüften müsse. Zudem garantiere niemand, dass damit ein Distanzunterricht der Vergangenheit angehöre. Und auch die Maskenpflicht gelte wohl weiter. Priller dazu: „Sehr gut.“