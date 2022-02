Extrem gefährliche Stelle für Kinder: Palzing soll sicherer werden

Von: Andreas Beschorner

Eine Gefahrenstelle auf der Staatsstraße 2054 in Palzing ist der Bereich zwischen den beiden Bushaltestellen an der Ampertalstraße. © Beschorner

Die Zollinger Gemeinderäte wollen sicheren Übergang für Palzinger Schüler. Das Thema wurde jetzt diskutiert.

Palzing – Der Wille der Gemeinde Zolling, in Palzing an der Staatsstraße 2054 in Höhe der Bushaltestelle vor allem für Schulkinder einen sicheren Übergang einzurichten, ist nicht so leicht zu erfüllen. Das wurde nun im Gemeinderat klar, als 2. Bürgermeister Gottfried Glatt den Stand der Dinge referierte.

Ob Verkehrsinsel, Fußgängerüberweg oder Ampelanlage – es müssten bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, damit man auf der Staatsstraße mit Gehweg auf beiden Seiten und Bushaltestelle mit Schulweghelferübergang tätig werden könne. So müsse der Fußgängerverkehr „gebündelt“ auftreten, ansonsten kämen nur ein Mittelstreifen oder Inseln in kurzen Abständen in Betracht. Zudem müsse es Mindestvoraussetzungen geben, die so einen Eingriff rechtfertigten. Um das alles zu klären, so Glatt, müsse ein Sachverständiger mit einem Gutachten beauftragt werden. Auftraggeber sei die Straßenverkehrsbehörde, die Gemeinde sei nun gefragt und müsse ein Verkehrszählmessgerät aufstellen.

Das alles dauert den Gemeinderäten allerdings zu lange: Angesichts der Tatsache, dass es sich bei 4000 Fahrzeugbewegungen pro Tag (davon 300 Lkw) und rund 20 Kindern um eine extrem gefährliche Stelle handele, sollte man analog zur Gemeinde Kirchdorf „einfach mal den Antrag stellen“, wie es Karl Toth (UBZ) ausdrückte. Und auch Manfred Sellmaier (CSU) wollte, dass man Gas gibt: „Beantragen und fertig!“

Und auch wenn Glatt versicherte, die richtige Vorgehensweise sei die über eine Verkehrszählung und einen Sachverständigen, sagte er, man werde in der Verwaltung überlegen, wie man weiter vorgehe und das Prozedere klären.

