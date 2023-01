Faschingsauftakt in Zolling: Fehlendes Prinzenpaar mit Premiere kompensiert

Von: Andreas Beschorner

Die Teeniegarde präsentierte dem Publikum eine großartige Show. © zz

Die Narrhalla Zolling lieferte den Gästen im Bürgersaal eine aufregende Ballnacht. Auf ein Prinzenpaar musste zwar verzichtet werden, dafür gab es eine Premiere.

Zolling – Auch in Zolling ist der Fasching endlich wieder zurück. Am Dreikönigstag startete die Narrhalla der Ampertalgemeinde in die Saison 2023. Zwar konnten die Gäste im Bürgersaal kein Prinzenpaar bejubeln, da es erstmals in der 54-jährigen Historie der Narrhalla Zolling weder ein „großes“ noch ein „kleines“ Prinzenpaar gab, dafür durften sich die Gäste aber über gleich drei Tanzgruppen freuen – eine Premiere in Zolling. Vitus Reiter und Melanie Schäffler begrüßten alle Faschingsfreunde und eröffneten den Ball, während Hofmarschall Lukas Scholtys durch den Abend führte.

Die Kindergarde mit 21 Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren bezauberte die Gäste gleich zu Beginn mit ihrem neuen Programm – der gelungene Auftakt in den Abend. Weiter ging es dann mit der Teeniegarde, die mit ihren Tänzerinnen eine großartige Show ablieferte. Um Mitternacht dann der Auftritt der Showtanzgruppe: Bei den Hebefiguren der 13 Tänzerinnen und vier Tänzer stockte so manchen Gästen der Atem – gefolgt von lautem Applaus.

Die Showtanzgruppe lieferte atemberaubende Hebefiguren. © zz

Fazit: Dass die Trainerinnen und Trainer aller Ensembles ganze Arbeit geleistet hatten, daran bestand kein Zweifel. Und vor allem wurde deutlich, dass man sich in Zolling nach den Pandemiejahren auch um den Narrennachwuchs keine Sorgen machen muss. Wieso es dann trotzdem in diesem Jahr kein Prinzenpaar gab, erklärte Narrhalla-Präse Reiter auf FT-Nachfrage so: Weil man mit den Vorbereitungen für ein Prinzenpaar bereits vor einigen Monaten hätte beginnen müssen, man da aber noch nicht gewusst habe, ob die Corona-Lage einen Fasching überhaupt zulasse, habe man davon Abstand genommen, ein „kleines“ Prinzenpaar, das im traditionellen Wechsel mit einem „großen“ heuer an der Reihe gewesen wäre, aufzubauen. „Das war uns zu heiß“, so Reiter. Im kommenden Jahr, versprach der Präsident, werde es wieder ein Erwachsenen-Prinzenpaar geben.

Weitere Bälle und Termine

Für eine bis in die frühen Morgenstunden volle Tanzfläche sorgte die Partyband Pave, die Bewirtung hatte zum ersten Mal das Restaurant Salisch übernommen. Weitere Möglichkeiten, die Show der Narrhalla Zolling zu bestaunen, gibt es am 5. Februar beim Kinderball, am 18. Februar beim Faschingstreiben und am 20. Februar beim Rosenmontagsball. Karten für die Veranstaltungen, die allesamt im Bürgersaal stattfinden, gibt es bei Schreibwaren Koppe.

