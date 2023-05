Fehlende Betreuungsplätze: Zolling schafft Platz für zwei neue Kita-Gruppen

Von: Andrea Hermann

Pünktlich zum neuen Kindergartenjahr sollen in Zolling eine weitere Kindergarten- und eine weitere Krippengruppe an den Start gehen. © Monika Skolimowska/dpa

Die Gemeinde Zolling benötigt dringend mehr Betreuungsplätze für Kinder. Und die wird es auch geben: Im September gehen zwei neue Gruppen an den Start.

Zolling – Der Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen in Zolling ist groß. Für das neue Betreuungsjahr lägen so viele Anmeldungen vor, „dass aktuell 40 Kinder auf der Warteliste stehen“, berichtete Bürgermeister Helmut Priller am Dienstag im Gemeinderat. Die Gemeinde hat auf diese Situation sofort reagiert und wird bis September weitere Betreuungsplätze schaffen.

Die gemeindliche Kindertagesrichtung „Kleine Strolche“ soll um eine Kindergarten- und eine Krippengruppe erweitert werden. Untergebracht werden diese in den Räumen des benachbarten Kinderhorts im ersten Obergeschoß des Kinder- und Jugendhauses Zolling. Der Kinderhort wiederum zieht – befristet auf drei Jahre – in Untergeschoß-Räume des Südbaus der Grund- und Mittelschule in Zolling an der Heilmaierstraße. Mit dieser Lösung, so Priller, „können wir fast allen Anträgen gerecht werden“. Nurmehr fünf Kinder könnte man „auf Anhieb nicht unterbringen“.

Der Zeitplan für die Umsetzung ist eng getaktet, denn das Ziel ist klar: „1. September Einzug und Fertigstellung“, gab der Bürgermeister vor. Und bis dahin ist noch einiges zu tun, denn die Räume des jetzigen Kinderhorts müssen umgebaut und umgestaltet werden. Unter anderem muss die Toilettenanlage kleinkindgerecht umgebaut werden, an den Fenstern zur Ostseite müssen Jalousien angebracht werden, Türen müssen umgestaltet, die Beleuchtung erneuert, die Telefon- und Türsprechanlage erweitert und Pinnwände gegen Magnetwände ausgetauscht werden, um nur einige Maßnahmen zu nennen. Kostenpunkt: rund 120 000 Euro brutto. Hinzu kommen noch Ausgaben für zusätzliches Mobiliar in Höhe von rund 38 000 Euro.

Da man bei dieser Maßnahme die „Bagatellgrenze“ von 100 000 Euro überschritten habe, sei mit Zuschüssen zu rechnen, habe eine Anfrage bei der Regierung von Oberbayern ergeben, berichtete Priller. Allerdings hänge darüber ein „kleines Damoklesschwert“: Für die Höhe der Förderung sind die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde im Jahr 2021 sowie der Stand der Rücklagen maßgeblich. Somit sei nicht klar, wie hoch eine mögliche Förderung ausfallen könnte – „irgendwo zwischen 0 und 80 Prozent“, so Priller.

Im Zuge der schnellen Umsetzung ist es wichtig, dass der Bürgermeister Angebote einholt und Aufträge sofort erteilt, ohne einen Gemeinderatsbeschluss einzuholen. Das bedeutet in der Konsequenz auch: „Ich kann den Gemeinderat nicht mehr bei der Farbgestaltung und bei den Jalousien mitnehmen“, so Priller. Aber er versprach, „keine Kapriolen“ zu schlagen. Und so stimmte der Gemeinderat der Erweiterung des Kinderhauses zu und ermächtigte den Rathauschef, notwendige Vergaben sofort zu vergeben.

Für die zwei neuen Gruppen wird natürlich auch Personal gesucht. Hier werde man verstärkt Werbung machen und „ganz neue Wege gehen“, kündigte Priller an. Man wolle sich gut präsentieren und zeigen, „dass Zolling schön ist“.

Neue Mitarbeiterin im Rathaus

Um die Themen Kindergarten, Krippe und Hort wird sich im Rathaus künftig Maike Runge kümmern, die seit 15. Mai Mitarbeiterin der Verwaltung ist. Die gelernte Heilerziehungspflegerin, die 2020 den Bachelor in Soziale Arbeit gemacht hat, wird unter anderem den Umzug koordinieren und sich auch der weiteren Themen rund ums Kind annehmen.

