Feuerwehr Palzing hat die erste Frau an Bord

Die erste Frau bei der Freiwilligen Feuerwehr Palzing heißt Isabella Ball. © Lorenz

Die Freiwillige Feuerwehr Palzing hat Bilanz gezogen. Und vor allem eine Neuerung freut die Verantwortlichen: Endlich konnte man ein weibliches Mitglied begrüßen.

Palzing – Vor allem im Vereinsleben der Freiwilligen Feuerwehr Palzing wurde es in den Corona-Jahren still. „Es ging halt nix mehr vor und nix mehr hintre“, fasste der erste Kommandant der Palzinger Feuerwehr, Martin Ball, die schwierige Zeit bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Mittwoch zusammen. Während der Pandemie gab es allerdings auch eine Premiere für die Floriansjünger: Zum ersten Mal in ihrer Historie ist eine Frau mit an Bord.

Aber wie sah es eigentlich mit den Einsätzen für die Palzinger Floriansjünger in den vergangenen zwei Jahren aus? Ball gab Auskunft: 2020 wurden sie 22 Mal gerufen, ein Jahr später „nur“ zwölf Mal und heuer gab es bis jetzt zwei Alarme. Die Bilanz der Stunden, die sich aus Einsätzen, Übungen, Sitzungen, Vereinsarbeit und vielem anderen zusammenrechnen: 2020 leisten die Aktiven rund 1029 Stunden Ehrenamt, 2021 waren es 992 Stunden.

Dabei ist vor allem der Großeinsatz aufgrund des Orkans Sabine stark im Gedächtnis geblieben, und der aufreibende Dauereinsatz wegen beispielsweise umgestürzter Bäume oder abgedeckter Dächer. „Da war schon einiges los“, so Ball rückblickend. Was auch in Erinnerung blieb: gerade am Tag, als die Feuerwehrler den neuen Mannschaftswagen, den sie von Zolling bekommen haben, „gscheit“ einweihen wollten, ging aufgrund des ausgerufenen Lockdowns plötzlich gar nichts mehr – eingekaufte Brotzeit hin oder her. Beim Verein selbst, wie Schriftführer Harald Schmid anschließend detaillierter ausführte, ging zeitweise auch so gut wie nichts mehr, und selbst die traditionelle Christbaumversteigerung wurde digital durchgeführt.

Ehrungen bei der FFW Palzing mit (v. l.) Martin Ball, Günter Pietzonka, Kreisbrandinspektor Helmut Baur, Ludwig Grepmair (25 Jahre), Markus Zeilhofer (25 Jahre), Johannes Forster (25 Jahre) und Bürgermeister Helmut Priller. © Lorenz

Waren die Corona-Jahre doch ziemlich bittere für die FFW Palzing, so zog das Vereinsleben heuer umso deutlicher und schneller wieder an. Stadtradeln, Maibaum-Aufstellen samt großer Feier, Teilnahme am Bürgerfest Zolling und vieles mehr standen bis jetzt auf dem Programm. Für Ball, der ja nicht nur Kommandant, sondern zugleich auch Vereinsvorsitzender ist, ist der gewaltige Aufschwung „ned immer schee“, weil er aktuell doch sehr in viel zu tun habe.

Lob von Kreisbrandinspektor Helmut Baur

Lob gab es von Kreisbrandinspektor Helmut Baur für den außerordentlich guten Zusammenhalt der Palzinger Kameraden, der alles andere als selbstverständlich sei – vor allem, weil die „Gaudi“ eben durch Corona sehr gelitten habe. Was Baur ebenso freute, sei der Umstand, dass noch alle Feuerwehrler mit dabei sind: „Andere Feuerwehren haben eine Fluktuation wie die Kirche.“

Bürgermeister Priller lobt das gute Miteinander zwischen Feuerwehr und Gemeinde

Begeistert war auch Bürgermeister Helmut Priller: „Die Kommunikation zwischen Feuerwehr und Gemeinde ist bestens – wir haben einfach einen guten Draht.“ Wichtig sei für Priller vor allem, dass es den Helfern an nichts fehle, wenn sie schon „mitten in der Nacht Leute aus den Autos ziehen“.

Trotz Pandemie und Einschränkungen gab es in Palzing vor zwei Jahren eine freudige Überraschung, denn zum ersten Mal in der Geschichte der örtlichen Floriansjünger ist nun eine junge Frau mit an Bord. Die 14-jährige Isabella Ball hat sich 2020 für dieses Ehrenamt entschieden und ist nach wie vor davon begeistert.

Tochter des Kommandanten das erst weibliche Mitglied der FFW Palzing

Warum sie zur Feuerwehr gegangen ist? „Weil mein Papa Kommandant ist, war ich schon früher immer mal dabei – und das hat mir gefallen.“ Aktuell ist sie an die Jugendfeuerwehr Zolling angegliedert, bei den ersten einfacheren Einsätzen darf sie allerdings erst in zwei Jahren dabei sein. Ihr Wunsch: „Mehr Frauen bei der Palzinger Feuerwehr!“ Ihr Ziel: „Irgendwann möchte ich vielleicht das Amt von meinem Papa übernehmen.“

Richard Lorenz

