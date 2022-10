Flitzinger Kinder sollen sicher über die Staatsstraße zur Schule kommen

Teilen

Eine Gefahrenstelle für die Schulkinder aus Flitzing ist der Bereich an der Kreuzung Staatsstraße Höhe der Firma Kronthaler. Foto: Martin © Martin

Unterführung oder Querungshilfe? Um den Seitenwechsel über die Staatsstraße 2054 Höhe der Firma Kronthaler für Schulkinder gefahrlos zu machen, hat ein Ingenieurbüro zwei Möglichkeiten erarbeitet.

Zolling/Flitzing - Heiß diskutiert wird die Entschärfung des Unfallschwerpunkts zwischen Zolling und Flitzing schon lange. Eine vernünftige Lösung wurde bisher nicht gefunden. Und die sei auch gar nicht so einfach zu realisieren, betonte Wirtschaftsgeografin Nikola Richter, die die vom Büro ausgearbeiteten acht Varianten für eine Unterführung vorstellte.

Aufgrund der Topografie an besagter Stelle – die Nähe zum Flitzinger Bach im Osten und einer Einfahrt für landwirtschaftliche Maschinen im westlichen Bereich der Flitzinger Straße – sei es schwer, die für die Unterführung nötige Rampe so zu planen, wie sie im Sinne der Barrierefreiheit eigentlich vorgeschrieben wäre. In der Neigung sollte diese nämlich vier Prozent aufweisen und an beiden Seiten zirka 100 Meter lang sein. Aufgrund der Grundwassersituation in unmittelbarer Nähe zum Bach werde das erschwert.

Eine lange Streckenführung hätte die Unterführung dann auch. Und ob der „Umweg“ von den Nutzern so angenommen werde? Vor allem bei den Schulkindern, weil die ja sicher auf den Geh- und Radweg in Richtung Heilmaierstraße zur Schule geführt werden müssten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Deshalb habe man auch die Alternative einer Querungshilfe untersucht, betonte Richter. Bei dieser Lösung sei vorgesehen, die Staatsstraße auf drei Spuren aufzuweiten, um so Platz zu schaffen für Linksabbieger in Richtung Flitzinger Straße und Josef- Brückl-Straße. Als wirkungsvoll könnte sich eine Aufstellfläche für Fußgänger und Radfahrer in der Mitte der Fahrbahn erweisen. Auf Höhe der Wieskirche zwischen Freising und Zolling gebe es eine solche schon. Und diese verringere die Länge des jeweils zu überquerenden Straßenabschnitts.

Mittelinseln erleichterten die Fahrbahn-Querung, da immer nur eine Fahrtrichtung zu beachten sei, so die Verkehrsplanerin. Besonders wirkungsvoll seien diese Flächen, wenn sie bepflanzt seien. Das sei ein optisches Signal für den Autoverkehr, langsamer zu fahren. Gleichwie würde eine Verengung der Fahrbahn entstehen. Das animiere, auf die Bremse zu drücken. „Eine trügerische Sicherheit“, meinte Gemeinderat Karl Toth. Er insistierte auf eine Unterführung, auch wenn die genannten Probleme nicht wegzudiskutieren seien.

Einfahrt für landwirtschaftliche Maschinen verlegen?

Angedacht wurde von den Räten zudem, ob man die im Westen des Kreuzungsbereiches gelegene Einfahrt für landwirtschaftliche Maschinen nicht verlegen könne. Dann könnte die Rampe weiter in Richtung Flitzing gezogen und so eine barrierefreie Neigung erzeugt werden. Allerdings würde die Rampe dann sehr lang werden, meinte Richter. Und wer fährt schon gerne eine lange Strecke durch eine Röhre? Nicht die schnellste, sondern wirklich die beste Lösung wolle man, gab Bürgermeister Helmut Priller zu bedenken. Ob die Gemeinde nochmals eine Fußgänger- und Radfahrerzählung durchführen solle, schlug er vor. Davon wollten die Räte jedoch wenig wissen. „Die Schulkinder haben lange genug die Staatsstraße ungeschützt überquert“, so der Tenor. Jetzt sei es schleunigst an der Zeit, dass es eine Verbesserung gebe.

Bis zum Beginn des nächsten Jahres werden die Verkehrsplaner nun die Planung im Blick auf die zu erwartenden Kosten prüfen. Denn auch die müssten vorliegen, um eine gute Entscheidung fällen zu können, war sich das Gremium einig.

Mit Einverständnis der Räte wurde der Tagesordnungspunkt zurückgestellt. In einer der ersten Gemeinderatssitzung im nächsten Jahr soll dann der Beschluss fallen, wie es an der gefährlichen Kreuzung weiter gehen wird.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.