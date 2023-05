Freisinger Lehrer lässt sich beurlauben - um als Autor von „Tech-Thrillern“ durchzustarten

Fantasy- und Krimiautor Peter Hohmann aus Freising war in der Zollinger Gemeindebibliothek zu Gast, um im Rahmen des Zollinger „Lesesommers“ aus seinen Büchern zu lesen. © Martin

Im beruflichen Alltag war er Lehrer am Josef-Hofmiller-Gymnasium in Freising. In der Gemeindebücherei Zolling erlebten die Besucher jetzt, wofür Peter Hohmann sich hat beurlauben lassen.

Zolling – Peter Hohmann ist Gymnasiallehrer für Englisch und Sport. Außer dem Unterrichten hat er noch eine andere, ganz große Leidenschaft: Er schreibt Bücher: Krimis, Fantasy- und Kurzgeschichten, mittlerweile auch „Tech-Thriller“ – ein Genre, das aus Science-Fiction, Thrillern, Spionage-, Action- und Kriegsromanen besteht. Ein Großteil seiner Werke sind auch als Hörbücher erschienen. Über eine Lesung durften sich am Freitagabend die Gäste der Gemeindebücherei in Zolling freuen.

Es waren klare, unkomplizierte Sätze, mit denen Hohmann die Zuhörer sofort in den Bann zog. Vom jungen Magier Feywind erzählte er zunächst. Die Passagen aus dieser Fantasy-Sage, die insgesamt sieben Bände umfasst, ließen Bilder im Kopf entstehen. Die Gefährten, denen der Titel-Held auf seiner magischen Reise begegnet, tauchten wie wundersame Wesen vor dem inneren Auge auf. Ganz still war es im Untergeschoß der Zollinger Gemeindebibliothek auch, als der Autor Auszüge aus seiner Krimireihe um den Münchner Hauptkommissar Karl Seitz vorlas. Mehr Spaß mache es ihm über „Unholde“ zu schreiben als über „nette“ Charaktere, gestand der sympathische Schriftsteller.

Seine Bücher stehen auf der Amazon-Besteller-Liste

Er erzählte auch davon, wie er vor mehr als zehn Jahren mit dem Schreiben begonnen hat: als er ein Monatsgehalt durch den Verkauf seiner Bücher habe erwirtschaften können. Das habe ihn damals schon stolz gemacht. Mittlerweile befindet sich Hohmann als Autor bereits in der Amazon-Nummer-1-Bestseller-Liste. Für das Schreiben hat er sich von seinem Beruf als Gymnasiallehrer am Freisinger Josef-Hofmiller-Gymnasium beurlauben lassen.

Wie man Spannung aufbaut, das weiß Hohmann. Der schöne Schreibstil machte das Zuhören zum reinen Vergnügen. Oft besuche er auch spezielle Messen, wie vor kurzem die „Animuc“ im Landkreis Fürstenfeldbruck. Dort treffe sich alles, was sich für Fantasy und Cosplay (Figuren aus Filmen oder Videospielen werden nachgestellt) interessiert. Passend dazu hatte er eine vergnügliche Anekdote: Als er vor vielen Jahren eine Autogrammstunde bei einem solchen Festival angeboten habe, sei er alleine da gesessen. Ein damals bekannter Autor habe ihm den Rang abgelaufen. Bei der Lesung in Zolling war das anders. Der gefragte Schriftsteller musste viele Exemplare seiner Bücher signieren.

Gut zu wissen

Im Rahmen des „Lesesommers“ der Bücherei Zolling liest am Freitag, 5. Mai, Spiegel-Bestseller-Autorin Lisa Graf aus dem 2. Band ihrer Familien-Saga „Dallmayr. Der Traum vom schönen Leben“. Am Freitag, 12. Mai, ließt Modebloggerin und Autorin Susanne Ackstaller aus Kirchdorf aus ihrem Buch „Die beste Zeit für guten Stil“ – verbunden mit einer Accessoire-Tauschparty und viel italienischer Musik. Iny Lorentz ist am 25. Mai zu Gast, Reinhard Seibold am 23. Juni. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Anmeldung: Tel. (0 81 67) 93 11.

Maria Martin

