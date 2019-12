Maschinenhalle steht in Flammen: Großeinsatz von Feuerwehr in der Nacht - Kripo ermittelt

Der Besitzer bemerkte den Feuerschein in der Nacht. Kurz darauf stand die Halle im Vollbrand. Jetzt ermittelt die Kripo.

Das Feuer wurde gegen 0.25 Uhr bemerkt.

Die Feuerwehr rückte in einem Großaufgebot an.

Die Maschinenhalle bei Zolling brannte völlig aus.

Update, 13.01 Uhr: Nach bisher unbestätigten Informationen vom Einsatzort war auf dem Dach war eine Photovoltaikanlage installiert. Der Großbrand griff rasch auf ein zweites, rechtwinklig anschließendes Gebäude (12 x 20) Meter über und drohte in der Folge, das wiederum daran angebaute Wohnhaus zu erfassen.

Die zahlreich alarmierten Feuerwehren der Umgebung hatten zunächst mit Wasserknappheit zu kämpfen. Am Hof gab es nur einen Hydranten sowie eine Zisterne. Daher musste das Löschwasser auch einem in der Nähe verlaufenden Bach sowie einem 300 Meter nördlich des Brandobjekts gelegenen Weiher entnommen werden. Im Verlauf der Löscharbeiten stürzte die vor 20 Jahren errichtete Scheune in sich zusammen. Die starken Stahlträger hatten sich in der Hitze verformt.

Es gelang den Einsatzkräften schließlich, das Feuer noch vor Erreichen des Wohnhauses zu stoppen. Die Löscharbeiten an den zahlreichen Brandnestern des niedergebrannten Komplexes dauerten den ganzen Heiligen Abend an. Das THW unterstützte mittels Radlader zur Bergung der schwelenden Hackschnitzel. Dennoch bestand am Vormittag Hoffnung, daß die Mannschaften zur Bescherung wieder zuhause sind.

Erstmeldung, 24. Dezember, 8.33 Uhr: Zolling - In der Nacht ist ein Großbrand in Unterappersdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Zolling im Landkreis Freising, ausgebrochen. Der Eigentümer einer Maschinenhalle bemerkte die Flammen selbst. Da züngelten sie allerdings schon aus am First des Gebäudes. Er alarmierte die Feuerwehr. Mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis Freising rückten an.

Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich das Feuer auf Nachbargebäude ausbreitete. Die Halle allerdings war nicht mehr zu retten.

Hier die Pressemitteilung der Polizei. Der Schaden ist hoch, auch weil die Halle nicht nur voll mit Traktoren und anderen Fahrzeugen belegt war, sondern auch eine Hackschnitzelheizung den Flammen zum Opfer fiel.

Die Nachlöscharbeiten werden noch bis in den Nachmittag andauern. Dann erst können die Brandfahnder eine erste Begehung durchführen. Bisher gibt es noch keine Erkenntnisse zur Brandursache, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Nachfrage mitteilt. Die Ermittlungen dauern an.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet: Beim Brand einer landwirtschaftlich genutzten Halle in Zolling-Unterappersdorf entstand in der Nacht auf Dienstag hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 00:25 hatte der 47-jährige Besitzer Feuerschein am First der des Gebäudes wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte ein Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Wohnhaus verhindern. Die betroffene, etwa 13x28m große Halle brannte jedoch vollständig nieder.

Maschinenhalle steht in Flammen: 750.000 Euro Schaden

Sowohl die dort verbaute Hackschnitzelheizung als auch eine Vielzahl landwirtschaftlicher Geräte, Traktoren und weiterer Fahrzeuge wurden dabei komplett zerstört. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 750.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Erding hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

