Freisings Landrat will Feuerwehren mit Drohne ausstatten

Bei der Kreisfeuerwehrversammlung gab es viel Lob für die freiwilligen Helfer im Landkreis Freising. Darüber hinaus kamen auch Themen zur Sprache, die nachdenklich stimmten.

Zolling – Knapp 3700 Menschen engagieren sich im Landkreis Freising ehrenamtlich in den Feuerwehren, um jeden Tag mit ihren Hilfeleistungen für in Not geratene Menschen parat zu stehen. Bei der Kreisfeuerwehrversammlung in Zolling bekamen die Wehren ihren guten Ausbildungsstand zwar bestätigt, aber einige große Themen gibt es noch, die angegangen werden müssen.

Kreisbrandmeister Michael Hinterholzer machte vor allem Werbung für die neu geschaffene Atemschutz-Leistungsprüfung. Diese legten 15 Personen bei einem Pilotlehrgang ab, und dann, im Laufe des vergangenen Jahres, weitere 26 Feuerwehrler aus dem Landkreis. Hinterholzer hofft, dass diese Bestätigung des Könnens noch viele Ehrenamtliche in den kommenden Jahren einsammeln, wobei das Leistungszeichen begrenzt bleibe: „Es gibt die Stufen Bronze, Silber und Gold. Das sollte dann auch reichen.“

Insgesamt beteiligten sich 297 Teilnehmer der Feuerwehren im vergangenen Jahr an verschiedenen Lehrgängen. Der Kreisbrandmeister kritisierte aber auch die Vorgehensweise der Feuerwehren mit dem Blick auf die Kreis-Lehrgänge: „Teilweise haben wir das Gefühl, dass die Kommunikation in den Feuerwehren nicht so ist, wie wir das gerne hätten.“ Kreisbrandrat Manfred Danner gab bekannt, dass die digitale Alarmierung nicht vor 2020 komme, wahrscheinlich ´sogar noch später. „Man muss nicht scharf darauf sein, gleich bei den ersten Landkreisen dabei zu sein“, sagte Danner. Die Technik sei derzeit sicher noch nicht ausgereift. Er machte auch deutlich, dass nach der Einführung der neuen Technik die digitale und analoge Alarmierung für eine Übergangszeit in den ersten Jahren parallel erfolgen werden. Deshalb müsse niemand Angst vor den Veränderungen haben.

Landrat Josef Hauner betonte, dass die Feuerwehren im Landkreis Freising materiell wie personell gut aufgestellt seien. Nicht zuletzt beim Brand der Echinger Tennishalle mit 220 Hilfskräften im Einsatz sowie dem Brand eines Holzmöbel-Lagers in Wang mit 450 Rettungskräften habe sich der gute Ist-Stand gezeigt. Dennoch unterstrich der Landrat auch, dass es noch weiteren Bedarf an Investitionen für die Feuerwehren und damit für die Bürger gebe. So brauchen die Einrichtungen im Landkreis auch eine Drohne oder eine mobile Tankstelle.

Josef Hauner ging zusätzlich auf die Übung kürzlich an der Neufahrner Kurve ein und sagte, „dass es beeindruckend war, wie ruhig der Einsatz verlief“. Der Landrat sprach auch klare Worte bezüglich der immer öfter passierenden Vorfälle mit tätlichen Angriffen gegen Rettungskräfte: „Hier müssen die Gerichte ein deutliches Zeichen setzen.“